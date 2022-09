Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

----

La ayuda de $700 que comenzó a otorgar ayer, jueves, la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA no se le concederá a todos los damnificados del huracán Fiona, sino a personas cuyas residencias sufrieron daños que los obligaron a refugiarse en otro lugar.

La especialista en ayuda individual de FEMA, Idamis de Jesús, resaltó que el Programa de Asistencia Inmediata Crítica (Critical Needs Assistance) “está diseñado para aquellas personas que actualmente están fuera de su residencia primaria, tienen alguna necesidad inmediata y posiblemente tengan que desalojar su casa, pues sabemos que todavía hay muchos que no tienen los servicios de agua y energía eléctrica, para compensar esas necesidades básicas y comenzar a hacer la transición pertinente de lo que es refugio y lo que pueden ser los gastos médicos, los gastos de alimentación, el agua, cualquier necesidad que tengan”.

PUBLICIDAD

De Jesús resaltó que solo los residentes de la zonas declaradas bajo “desastre mayor” por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pueden beneficiarse del programa.

En la actualidad, solo 58 de los 78 municipios fueron declarados zonas de desastre. Estos son Adjuntas, Aguas Buenas, Aibonito, Añasco, Arroyo, Barranquitas, Bayamón, Caguas, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Dorado, Fajardo, Florida, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Humacao, Hormigueros, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lares, Las Piedras, Luquillo, Maricao, Maunabo, Mayagüez, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Peñuelas, Ponce, Río Grande, Salinas, San Juan, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Villalba, Yabucoa y Yauco.

/

La solicitud se puede realizar a través de la siguiente página de FEMA: https://www.fema.gov/es/disaster/4671. Allí se destaca que “la manera más rápida para solicitar (asistencia por desastre) es a través de DisasterAssistance.gov (en español). También se puede solicitar llamando al 1-800-621-3362 (si usted utiliza un servicio de retransmisión de vídeo, servicio telefónico subtitulado u otros servicios de comunicación, por favor provea a FEMA el número de teléfono para ese servicio) o a través de la aplicación móvil de FEMA”.

De Jesús añadió que “cuando la persona se registra con FEMA, actualmente los criterios para registrarse es que (su residencia) haya sufrido daños y que su municipio haya sido declarado zona de desastre. Ahí, entonces, se le pide toda la información básica personal. El requerimiento de si vivía en la casa al momento del desastre, eso no aplica en este momento. Eso no es parte de los criterios, si no cómo la persona presenta su escenario y de ahí el sistema estaría determinando quién sería la persona elegible basándose en las contestaciones que ofreció el solicitante”.

PUBLICIDAD

La funcionaria expuso que el programa presenta mayor flexibilidad de lo que tuvo en la época del huracán María y que se incrementó la cantidad de dinero de $500 a $700.

No habría inspección a la propiedad, por lo que el dinero se desembolsaría según se determine la elegibilidad.

“El programa está diseñado para aquellas personas que inmediatamente tengan una necesidad o están en refugio, no están en su casa, aunque estén recibiendo alimentos a través del gobierno de Puerto Rico, tienen otras necesidades que tal vez no se están (satisfaciendo) inmediatamente, como la comida, la transportación”, recalcó.

El Programa de Asistencia Inmediata Crítica estará disponible solo por 60 días. No obstante, señaló que podría ser extendido, si así se solicita, para asistir a los municipios que posteriormente sean declarados zonas de desastre.