Alto funcionario de la Reserva Federal ve posible aumento de tasas ante alza en precios de la gasolina

WASHINGTON - Un alto funcionario de la Reserva Federal dijo el lunes que un aumento de las tasas de interés podría ser apropiado si la inflación se mantiene persistentemente por encima del objetivo del 2% del banco central, la última señal de que algunos responsables políticos se están alejando de una tendencia hacia la reducción de los costos de endeudamiento.

Beth Hammack, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, dijo en una entrevista con The Associated Press que su preferencia general es que la Fed mantenga sin cambios su tipo de interés de referencia “durante bastante tiempo”.

También señaló que la Reserva Federal podría verse obligada a recortar los tipos si el encarecimiento de la gasolina ralentizara la economía y aumentara el desempleo. Pero si la inflación sigue siendo elevada, podría ser necesaria una subida de tipos.

“Puedo prever escenarios en los que necesitaríamos reducir los tipos... si el mercado laboral se deteriora significativamente”, dijo Hammack. “O podría ver dónde podríamos necesitar subir los tipos si la inflación se mantiene persistentemente por encima de nuestro objetivo”.

PUBLICIDAD

1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews 1 / 84 A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. Mehrnews Compartir

Los comentarios de Hammack sugieren una creciente preocupación, al menos entre algunos responsables políticos, de que la inflación, que era elevada antes de la guerra de Irán, pueda requerir subidas de tipos para controlarse aún más. La subida de tipos por parte de la Reserva Federal supondría un cambio brusco con respecto a finales del año pasado, cuando el banco central recortó su tipo de referencia en tres ocasiones.

Otros funcionarios de la Fed han abierto recientemente la puerta a subidas de tipos, como Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago. Y en las actas de la reunión de la Fed de finales de enero se decía que varios de los 19 funcionarios del comité de fijación de tipos eran partidarios de modificar la declaración posterior a la reunión para reflejar la posibilidad de “ajustes al alza” de los tipos.

Una subida de tipos provocaría casi con toda seguridad que el presidente Donald Trump arremetiera contra la Fed, a la que ha criticado duramente por no recortar más los tipos. Ha pedido que el tipo de interés oficial del banco central se reduzca al 1%, desde su nivel actual de alrededor del 3.6%.

El gobierno actualizará dos medidas de inflación esta semana, aunque es probable que sólo una refleje el impacto del aumento de los precios de la gasolina desde que comenzó la guerra de Irán el 28 de febrero. Según la AAA, el precio medio de la gasolina fue de $4.12 el galón el lunes en todo el país, 80 céntimos más que un mes antes.

PUBLICIDAD

1 / 16 | Así se ve el impacto de la guerra de Irán en el turismo de Dubái. Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair) - Fatima Shbair 1 / 16 Así se ve el impacto de la guerra de Irán en el turismo de Dubái Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair) Fatima Shbair Compartir

El viernes, el Gobierno publicará el informe sobre la inflación de marzo, que proporcionará una primera lectura del impacto de la subida de los precios del gas y la energía. Según una encuesta del proveedor de datos FactSet, los economistas prevén que la inflación anual empeore significativamente, saltando al 31% desde el 2.4% de febrero. En términos mensuales, prevén que los precios al consumo suban un 0,8% en marzo con respecto a febrero, lo que supondría el mayor incremento en casi cuatro años.

El jueves, el Departamento de Comercio dará a conocer el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal para febrero, aunque no incorporará ningún impacto del conflicto de Irán.

Hammack dijo que las propias estimaciones de la Fed de Cleveland muestran que la inflación podría alcanzar el 3.5% en abril, lo que sería la más alta desde 2024. La inflación se disparó hasta el 9.1% en junio de 2022 antes de descender lentamente.

“La inflación lleva más de cinco años por encima de nuestro objetivo”, dijo Hammack, y un nuevo aumento significaría que “se está moviendo en la dirección equivocada, alejándose de nuestro objetivo del 2%”.

El Congreso exige a la Reserva Federal que busque una inflación baja y el máximo empleo, y el aumento de los precios de la gasolina podría amenazar ambos mandatos, razón por la cual funcionarios como Hammack hacen hincapié en los “riesgos de doble cara” a los que se enfrenta el banco central.

Según Hammack, los consumidores podrían reaccionar al encarecimiento de la gasolina reduciendo su gasto en otros ámbitos de la economía, lo que podría provocar un menor crecimiento y despidos, a los que la Reserva Federal tendría que responder con recortes de los tipos.

PUBLICIDAD

El impacto de la guerra sobre la economía dependerá de su duración y de cuánto haga subir los precios de la gasolina y otros costes, dijo Hammack. Ahora, en su sexta semana, ya ha durado más de lo que ella esperaba cuando la Reserva Federal se reunió por última vez los días 17 y 18 de marzo.

Hammack dijo que el aumento de los precios de la gasolina derivado de la guerra de Irán es “el asunto número 1” del que le hablan los habitantes de su distrito, que abarca Ohio y partes de Pensilvania, Virginia Occidental y Kentucky.

---