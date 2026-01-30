Cada vez más consumidores compran o venden oro: todo lo que necesitas saber sobre la última tendencia

Nueva York - La fiebre por el oro alcanzó nuevas cotas a principios de 2026, con los precios marcando un nuevo récord a principios de esta semana. Y en todo el mundo, la gente ha hecho cola para vender piezas del metal precioso que ya poseen o comprar en el frenesí.

Los consumidores acuden a los comercios locales para canjear joyas de oro. Algunos compran monedas o lingotes de oro por primera vez. Otros invierten en fondos cotizados en bolsa, que cotizan en el valor del metal de forma similar a las acciones.

El oro al contado de Nueva York alcanzó el miércoles un récord de más de $5,418 por onza troy, el estándar para medir los metales preciosos. Los precios han caído desde entonces, y los futuros se desplomaron por debajo de la marca de $5,000 el viernes por la tarde, tal vez indicando una corrección más amplia. Las oscilaciones en el valor también se hicieron más pronunciadas después de que se filtrara la noticia de que el presidente Donald Trump nominaría al ex funcionario de la Reserva Federal Kevin Warsh para ser el próximo presidente del banco central de Estados Unidos.

El oro puede ser volátil e impredecible. Aun así, los precios son muy superiores a los de hace un año, cuando el precio al contado en Nueva York era inferior a $2,795 la onza. Esto es lo que deben saber los consumidores.

¿Qué impulsan las subidas del precio del oro?

En gran parte se debe a la incertidumbre. El interés por comprar oro -y otros metales preciosos, como la plata- suele dispararse cuando los inversores se inquietan.

Los precios del oro subieron en todo el mundo en plena pandemia de COVID-19 y en medio de las guerras en curso y la agitación por los aranceles de Trump a los productos extranjeros. Los últimos récords coinciden con la escalada de las tensiones geopolíticas en Venezuela e Irán, los repetidos llamamientos de Trump para que Estados Unidos se haga con Groenlandia y su postura cada vez más combativa hacia los aliados de Estados Unidos.

Se ha producido “una verdadera ruptura en la forma en que pensamos sobre cómo funciona el orden mundial, si queremos llamarlo así”, afirma Daniel McDowell, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Siracusa. En momentos de inestabilidad, explica, comprar oro ha sido históricamente una especie de “reacción psicológica” para algunos que esperaban encontrar un lugar seguro para su dinero.

La última fiebre por el oro también se correspondió con el debilitamiento del dólar estadounidense y los interrogantes sobre la futura independencia de la Reserva Federal.

Aumento de la demanda de comerciantes

Cada vez hay más joyeros y comerciantes de metales preciosos que desean comprar o vender oro.

El auge es palpable en el casco histórico de París para los comerciantes de oro, plata y monedas. Los comerciantes de Godot & Fils afirman que tienen un flujo de clientes desde que abren hasta que cierran, que asciende a unas 100 transacciones diarias.

Annick Le Toulleca, de 76 años, acudió para vender joyas rotas que guardaba desde hacía años. “Incluso guardar dinero en el banco me parece un poco arriesgado”, declaró a The Associated Press. Otros eran compradores. Después de comprar una moneda de oro, Christophe Thooris, de 53 años, dijo que decidió convertir parte de su dinero en efectivo en oro con la esperanza de proteger sus ahorros.

En todo el mundo, la gente puede encontrarse con algún “shock de la etiqueta” debido a las recientes subidas de precios. Las oscilaciones de valor también han puesto a prueba a los vendedores, sobre todo en el caso de los productos afectados por los nuevos aranceles.

Grandes minoristas como Pandora y Signet, propietaria de Zales y Kay Jewelers, reconocieron los vientos en contra tanto de los aranceles como del aumento de los costes del oro (así como de la plata) en las convocatorias de resultados de 2025.

El encarecimiento del oro afecta sobre todo a productos como las cadenas de oro. Por el contrario, los expertos señalan la caída del coste de los diamantes.

Joshua Barone, gestor principal de Savvy Advisors, señala que los diamantes cultivados en laboratorio han hecho bajar rápidamente los precios medios en los últimos años. Como resultado, muchas joyas con estas gemas “son ahora más baratas en las tiendas”, añade.

Si tengo oro, ¿es buena idea vender?

Depende de su situación personal y de si está dispuesto a desprenderse del oro que posee. Pero expertos como Barone sugieren que sería bueno esperar un poco. Los precios podrían subir si se agrava la incertidumbre, o podrían alcanzar su punto máximo en función de futuros acontecimientos geopolíticos.

Aun así, el futuro no está prometido. Y, de nuevo, muchos consumidores venden ahora.

Si va a vender, asegúrese de encontrar un comerciante de confianza. Barone dice que personalmente prefiere trabajar con comerciantes locales, en persona, porque no le “gusta la idea de enviar metales preciosos por correo”. Aun así, sabe que algunas personas tienen buenas experiencias en Internet. Los expertos sugieren leer opiniones o calificaciones de grupos como Better Business Bureau, o consultar a asociaciones comerciales de confianza.

También querrá comparar los “diferenciales”, es decir, la diferencia entre el precio ofrecido al comprar y el dinero que obtiene al vender, así como los plazos de tramitación.

¿Qué le parece comprar ahora?

Si quiere comprar oro, considere lo que puede permitirse y cuánto tiempo está dispuesto a conservarlo. Los asesores suelen decir que las inversiones a más largo plazo, como conservar el oro durante 10 o más años, son menos arriesgadas que intentar lanzarse al mercado en busca de un beneficio rápido.

Una vez más, los metales preciosos pueden ser volátiles, con pérdidas diarias como la del viernes. Aunque los precios han subido significativamente en el último año, podrían volver a caer en una corrección más amplia.