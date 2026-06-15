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Carlos Ríos es designado como el nuevo secretario del DDEC

La gobernadora hizo el anuncio tras 20 días de la de la renuncia de Sebastián Negrón Reichard

15 de junio de 2026 - 11:04 AM

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Carlos Ríos Pierluisi era director ejecutivo de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA). (Tomada de FB)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón designó este lunes a Carlos J. Ríos Pierluisi como el nuevo secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

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“Puerto Rico necesita continuar avanzando con una visión clara de crecimiento económico, fortalecimiento empresarial y creación de oportunidades para nuestra gente. Carlos J. Ríos Pierluisi cuenta con la experiencia, el conocimiento y la capacidad para liderar esta importante gestión y continuar impulsando iniciativas que fortalezcan nuestra competitividad”, expresó la gobernadora.

“El licenciado Carlos J. Ríos Pierluisi ha demostrado compromiso con la ejecución de nuestro programa de gobierno, conocimiento amplio de la agencia al haber ocupado diversas posiciones en ella, ha manejado estrategias de desarrollo económico, manejo de fondos federales y negociaciones con empresas locales e internacionales. Es una persona íntegra que goza de la confianza del sector privado y sé que ejecutará nuestro programa de desarrollo económico de manera efectiva”, añadió la primera ejecutiva.

Ríos Pierluisi era director ejecutivo de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA) y al mismo tiempo dirigía la Administración de Terrenos de Puerto Rico. Ambas dependencias están bajo la sombrilla del DDEC.

Entre 2023 y 2025, fungió como subdirector ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco).

El nominado secretario del DDEC es un abogado y funcionario público con experiencia en asuntos legales, política pública, desarrollo económico y administración gubernamental. Para ser confirmado como jefe en propiedad de la agencia debe pasar por el aval del Senado.

Lleva unos siete años trabajando en el DDEC, ocupando posiciones como asesor legal y asesor de asuntos legislativos, director de asuntos legales y asesor legal asociado para litigios y asuntos legislativos.

La designación del nuevo jefe se da en momentos en los que la agencia pasa el escrutinio público, luego de que el exsecretario Sebastián Negrón Reichard denunciara ante tres foros investigativos supuestas acciones indebidas de parte de Norberto Almodóvar, exjefe de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y Charlene Neuman, jefa de personal de la OGPe.

Líderes del sector privado se dieron cita la mañana de este jueves en La Fortaleza para escuchar y discutir potenciales candidatos para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tras la repentina renuncia de Sebastián Negrón Reichard esta semana.La reunión comenzó a eso de las 9:50 a.m. y se le informó a El Nuevo Día que es dirigida por la gobernadora Jenniffer González Colón. En su carta de renuncia, Negrón Reichard afirmó que “la confianza ya no existe” y sostuvo que no podía continuar ejerciendo el cargo “con integridad y autonomía”.
1 / 16 | Tras salidas del DDEC: estos son los líderes del sector privado que llegaron a La Fortaleza. Líderes del sector privado se dieron cita la mañana de este jueves en La Fortaleza para escuchar y discutir potenciales candidatos para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tras la repentina renuncia de Sebastián Negrón Reichard esta semana. - Xavier Araújo

Los señalamientos se hicieron luego de que el bufete HRML, LLC completara una investigación sobre unas denuncias sobre supuestas presiones indebidas, represalias contra denunciantes e intentos de alterar puntuaciones en un proceso competitivo financiado con fondos federales.

El Departamento de Justicia confirmó que se encuentra evaluando el referido que hizo Negrón Reichard.

Como resultado de los hallazgos, Negrón Reichard ordenó la suspensión sumaria de ambos funcionarios. Sin embargo, pocos días después, exsecretario renunció sosteniendo que perdió la confianza en el gobierno al supuestamente intentar intervenir en las suspensiones, por lo que no podía continuar ejerciendo el cargo “con integridad y autonomía”.

Desde el 26 de mayo, el actual subsecretario del DDEC, Roberto Lefranc Fortuño, llevaba las riendas de la agencia, hasta que se designe a una persona en propiedad que asuma la secretaría.

No obstante, desde ese mismo día quedaron en el limbo transacciones que estaban en curso como contratos y decretos contributivos, que requieren la firma de un secretario designado en propiedad, señaló la pasada semana el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

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Departamento de Desarrollo Económico y ComercioJenniffer GonzálezCompañía de Fomento IndustrialRoberto Lefranc FortuñoOficina de Gerencia de PermisosDepartamento de Justicia
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Efraín Montalbán Ríos
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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