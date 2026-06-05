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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cesa operaciones Antilles Military Academy

La institución educativa localizada en Trujillo Alto brindó servicios por 67 años

5 de junio de 2026 - 11:34 AM

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Múltiples colegios privados retomaron sus clases desde el pasado lunes.
De inmediato, se desconoce la cantidad de estudiantes y maestros que trabajaban en Antilles Military Academy. (Carla D. Martínez Fernández)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Tras 67 años ofreciendo servicios, Antilles Military Academy, en Trujillo Alto, informó a la comunidad escolar que cesará operaciones el 30 de junio próximo.

Mediante una carta que trascendió en las redes sociales, el presidente de la institución, Pedro Negrón, precisó que el cierre responde a “proyecciones decrecientes de matrícula y el aumento sostenido en los costos operacionales, escenarios que hacen insostenible la viabilidad fiscal de la academia de cara al futuro”.

De inmediato, se desconoce la cantidad de estudiantes y maestros que trabajaban en el colegio privado.

“No existen palabras suficientes para expresar nuestra más profunda gratitud a las familias, estudiantes y al extraordinario equipo de trabajo por su lealtad, amor y entrega a la Academia. El legado de Antilles Military Academy permanecerá vivo en cada uno de ustedes”, expresó Negrón en la misiva con fecha del 4 de junio.

El presidente agregó que la institución alcanzó acuerdos de continuidad académica con instituciones como American Military Academy, en Guaynabo y Gurado, así como con el Colegio Adianez, en Guaynabo.

Las instituciones “han asumido el compromiso formal de considerar la admisión de nuestros estudiantes y honrar los mismos costos de matrícula y anualidades vigentes en nuestra academia”.

En las redes sociales, otras instituciones educativas también están ofreciendo sus servicios a las familias afectadas.

Negrón añadió que, en cumplimiento con las disposiciones de la Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación (ORLIE) del Departamento de Estado, la institución está coordinando el manejo y custodia de los expedientes académicos.

Para el seguimiento de trámites o certificaciones oficiales, las familias deberán referirse directamente al Consejo de Educación de Puerto Rico, a partir del 30 de junio, se informó.

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EducaciónTrujillo Alto
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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