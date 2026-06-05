Cesa operaciones Antilles Military Academy

Tras 67 años ofreciendo servicios, Antilles Military Academy, en Trujillo Alto, informó a la comunidad escolar que cesará operaciones el 30 de junio próximo.

Mediante una carta que trascendió en las redes sociales, el presidente de la institución, Pedro Negrón, precisó que el cierre responde a “proyecciones decrecientes de matrícula y el aumento sostenido en los costos operacionales, escenarios que hacen insostenible la viabilidad fiscal de la academia de cara al futuro”.

De inmediato, se desconoce la cantidad de estudiantes y maestros que trabajaban en el colegio privado.

“No existen palabras suficientes para expresar nuestra más profunda gratitud a las familias, estudiantes y al extraordinario equipo de trabajo por su lealtad, amor y entrega a la Academia. El legado de Antilles Military Academy permanecerá vivo en cada uno de ustedes”, expresó Negrón en la misiva con fecha del 4 de junio.

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El presidente agregó que la institución alcanzó acuerdos de continuidad académica con instituciones como American Military Academy, en Guaynabo y Gurado, así como con el Colegio Adianez, en Guaynabo.

Las instituciones “han asumido el compromiso formal de considerar la admisión de nuestros estudiantes y honrar los mismos costos de matrícula y anualidades vigentes en nuestra academia”.

En las redes sociales, otras instituciones educativas también están ofreciendo sus servicios a las familias afectadas.

Negrón añadió que, en cumplimiento con las disposiciones de la Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación (ORLIE) del Departamento de Estado, la institución está coordinando el manejo y custodia de los expedientes académicos.