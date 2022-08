Mientras la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain regresa a Puerto Rico para determinar si procede el Plan de Ajuste (PDA) de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), los jueces que integran el Equipo de Mediación para la Autoridad de Energía Eléctrica, aplazaron nuevamente la fecha límite para completar el proceso de reestructuración en esa corporación pública.

El pasado lunes, la jueza a cargo del Equipo de Mediación, Shelley C. Chapman, informó a Swain -a cargo de los casos de Título III de Puerto Rico- que activaría la cuarta extensión al proceso de negociación en la AEE.

De acuerdo con el aviso, el proceso de mediación que comenzó hace unos cinco meses parece rendir frutos y por ello, los trabajos deben continuar hasta el próximo 9 de septiembre.

La extensión de las negociaciones se hizo de manera automática, pues el pasado 29 de julio, a petición del Equipo de Mediación, Swain ordenó que la fecha límite para una solución definitiva en la AEE se aplazara hasta el pasado 15 de agosto y de ser necesario, se concediera una cuarta extensión de tiempo hasta la nueva fecha.

“Es el juicio del Equipo de Mediación que, basado en desarrollos recientes, las negociaciones continúan mostrando progresos en el proceso de mediación y que el Equipo de Mediación cree es beneficioso extender el proceso y la fecha de terminación (del proceso) hasta el 9 de septiembre de 2022 (y todas las fechas límites relacionadas”, reza el aviso suscrito por Chapman.

A diferencia de las dos extensiones previas concedidas por el tribunal, en esta ocasión, no se hizo referencia a las diferencias que han expresado diversas partes en el proceso de mediación y que van desde la no inclusión en el proceso hasta la necesidad de comenzar a litigar las controversias de derecho en las que bonistas, la Junta de Supervisión Fiscal y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) tienen discrepancias.

La reestructuración de las obligaciones de la AEE es el único proceso de Título III que permanece activo, habida cuenta que la reestructuración de las obligaciones de la ACT es casi un hecho consumado.

Ello, porque según el expediente judicial, la modificación de deudas en la ACT –que se discute en una audiencia este miércoles- no cuenta con objeciones sustantivas.

Si bien Swain concedió la extensión automática en las negociaciones hasta el próximo 9 de septiembre, la jueza también dejó abierta la posibilidad de que comiencen los litigios para dirimir las controversias de derecho al interior de la AEE en caso de que no haya acuerdos materiales.

Si de aquí al 9 de septiembre no hay un acuerdo que permita completar la reestructuración de las obligaciones de la AEE, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) deberá presentar a Swain un escrito en el que expliqué por qué no debe desestimar el pedido de bancarrota que se radicó hace cinco años bajo el Título III de Promesa.