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Crece la deuda de los hogares en Estados Unidos y empeora la morosidad, según la Fed

Los saldos hipotecarios aumentaron en 257,000 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026

10 de noviembre de 2026 - 7:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En 2014, la deuda global total (de gobiernos, empresas y hogares) alcanzaba los $199 billones, $57 billones más que en 2007. (Archivo)
Los saldos hipotecarios aumentaron en 257,000 millones de dólares en el trimestre y sumaron 13.4 billones.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La deuda total de los hogares de Estados Unidos aumentó en el tercer trimestre de 2026 un 1.8 % o 334,000 millones de dólares respecto al trimestre anterior, hasta un récord de 19.1 billones, y las tasas agregadas de morosidad empeoraron ligeramente, informó este martes la Reserva Federal de Nueva York.

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La rama del banco central publicó su “Informe trimestral sobre la deuda y el crédito de los hogares”, basado en el Panel de Crédito al Consumidor, que es representativo a escala nacional, y detalló que el 5 % de la deuda pendiente estaba en alguna fase de morosidad, unos 0.3 puntos porcentuales más que el trimestre anterior.

“Los niveles de deuda de los hogares aumentaron moderadamente, impulsados por el incremento en la concesión de hipotecas y de líneas de crédito con garantía hipotecaria”, indicó en un comunicado Donghoon Lee, asesor de investigación económica de la Fed de Nueva York.

“Aunque las tasas de transición a la morosidad de las deudas vinculadas a la vivienda han aumentado ligeramente, la calidad crediticia general de estos préstamos sigue siendo sólida”, matizó.

Los saldos hipotecarios aumentaron en 257,000 millones de dólares en el trimestre y sumaron 13.4 billones, y los saldos de las líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC, por sus siglas en inglés) aumentaron en 23,000 millones, hasta 481,000 millones, “el mayor incremento de estos saldos observado desde 2005”, apuntó.

Mientras, los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron en 22,000 millones de dólares y se situaron en 1.29 billones; los saldos de los préstamos para automóviles aumentaron en 21,000 millones, hasta 1.73 billones, y los saldos de los préstamos estudiantiles subieron en 5,000 millones, hasta 1.66 billones.

La institución destacó que las tasas agregadas de morosidad “empeoraron” en el trimestre, con diferencias entre las transiciones a la morosidad temprana y a la morosidad grave. “En el caso de las hipotecas, la tasa de transición a la morosidad grave empeoró, pero sigue siendo baja en términos históricos”, anotó.

La transición a la morosidad temprana aumentó ligeramente en los préstamos para automóviles y las hipotecas, pero también mejoró levemente en las tarjetas de crédito, mientras que la transición a la morosidad grave mejoró ligeramente en las tarjetas de crédito y los préstamos estudiantiles, y se mantuvo estable en los préstamos para automóviles y las HELOC.

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