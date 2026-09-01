Opinión
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Choque de poderes: la Fed contra el Tesoro
Analistas financieros temen que la intervención del Tesoro para manipular la curva de rendimiento de los mercados de deuda a largo plazo pueda obligar a la Fed a modificar la tasa de interés a corto plazo, destaca Germán Giraldo
1 de septiembre de 2026 - 9:00 PM
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