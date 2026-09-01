La estrategia del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de intervenir en el mercado de deuda de largo plazo está encontrada con la política monetaria de Kevin Warsh, actual presidente del Sistema de la Reserva Federal (Fed). El resultado será una mayor incertidumbre económica en el futuro.

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