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Germán Giraldo ConchaGermán Giraldo Concha
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prima:Choque de poderes: la Fed contra el Tesoro

Analistas financieros temen que la intervención del Tesoro para manipular la curva de rendimiento de los mercados de deuda a largo plazo pueda obligar a la Fed a modificar la tasa de interés a corto plazo, destaca Germán Giraldo

1 de septiembre de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent anunció un alza en el programa de recompra de bonos de largo plazo para disminuir los rendimientos de estos en un momento donde la Fed aplica una política monetaria restrictiva. (Jacquelyn Martin)

La estrategia del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de intervenir en el mercado de deuda de largo plazo está encontrada con la política monetaria de Kevin Warsh, actual presidente del Sistema de la Reserva Federal (Fed). El resultado será una mayor incertidumbre económica en el futuro.

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Tasa de interésBanco de la Reserva FederalEconomía de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Germán Giraldo Concha

Germán Giraldo Concha

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Profesor de Economía en la Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón
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