Déficit comercial de Estados Unidos alcanza récord; empresas y consumidores intentaron adelantarse a aranceles

Los bienes de consumo encabezaron el aumento de las importaciones, incrementándose en $22,500 millones en marzo. Y los productos farmacéuticos, en particular, subieron $20,900 millones, señalaron la Oficina del Censo y la Oficina de Análisis Económico , indicando que los fabricantes de medicamentos buscaban adelantarse a las amenazas de Trump de imponer aranceles al sector.

Debido a que los productos farmacéuticos representaron gran parte de este aumento, el gran incremento en las importaciones no significa necesariamente que otros sectores hayan utilizado marzo para acopiar de la misma manera. Los minoristas, por ejemplo, pueden no haber comprado tantas prendas de vestir, juguetes y muebles del extranjero, tal vez porque ya estaban sintiendo los efectos de los gravámenes previamente implementados, dicen algunos analistas, o porque decidieron no apresurarse a traer nuevo inventario en medio de la incertidumbre.