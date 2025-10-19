Noticia
Con efecto directo los aranceles de Trump en la manufactura de la isla: “Estamos en una constante carrera para poder sobrevivir”
La política comercial de Estados Unidos comienza a reflejarse en la producción de Puerto Rico con aumentos en costos, retos logísticos y menos exportaciones, revelan datos del Instituto de Estadísticas
19 de octubre de 2025 - 11:10 PM