El DRNA asistirá en la limpieza de áreas naturales en Roosevelt Roads

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) asistirá a la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA, por sus siglas en inglés) en la remoción de vegetación invasiva o material vegetativo acumulado en áreas naturales de la antigua base naval localizada en Ceiba.

Igualmente, personal del DRNA asistirá en el destape, limpieza y mantenimiento de canales de escorrentías dentro de los terrenos, al tiempo que evaluarán y administrarán las áreas de humedales, cuerpos de agua y zonas costeras.

La agencia, además, brindará apoyo en la delimitación y rotulación de zonas protegidas o de conservación ambiental.

Para ello, el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, y el director ejecutivo de la LRA, Carlos Ríos Pierluisi, firmaron un memorando de entendimiento, se informó.

De izquierda a derecha, Carlos Ríos Pierluisi, director ejecutivo de la Autoridad de Redesarrollo de Roosevelt Roads, y Waldemar Quiles, secretario del Departamento de Recursos Naturales. (Suministrada)

“Este es un histórico paso en el desarrollo de los terrenos de la antigua base naval de Roosevelt Roads. Con esto, nuestro personal técnico brindará apoyo directo en un sin número de proyectos y de restauración ecológica, reforestación, limpieza de áreas verdes y mantenimiento de cuencas y la supervisión de actividades que puedan tener impacto ambiental, garantizando el cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes para el beneficio del Pueblo de Puerto Rico”, reclamó Quiles Pérez en un comunicado de prensa.

Por su parte, Ríos Pierluisi destacó que el acuerdo entre las partes ayudará a “avanzar” el redesarrollo de Roosevelt Roads “de manera eficiente y responsable”.

“La experiencia técnica del DRNA será clave para atender áreas críticas de infraestructura y manejo ambiental que forman parte de nuestra visión de desarrollo sostenible para estos terrenos”, señaló Ríos Pierluisi.

Los funcionarios aclararon que el acuerdo no conlleva costo para ninguna de las entidades y que tampoco implica la transferencia de titularidad, administración u operación de instalaciones.

Firman contrato para la permanencia del Cuerpo de Vigilantes

Quiles Pérez y Ríos Pierluisi, de igual forma, firmaron un contrato para garantizar la permanencia de los miembros del Cuerpo de Vigilantes en la estación de la Policía de Puerto Rico que alberga las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA).

“Este acuerdo garantiza la permanencia de nuestro destacamento de vigilantes en los terrenos de la antigua base naval, incluyendo el uso de facilidades de apoyo como muelles y rampas para embarcaciones, entre otros. Ahora, podemos invertir en el reacondicionamiento de la facilidad para atender las necesidades de la región este de la isla con mayor agilidad”, indicó el jefe del DRNA.

El cuartel de Roosevelt Roads consta de 18 vigilantes, quienes cuentan con una embarcación, dos vehículos todoterreno y una motora acuática.

“La permanencia del Cuerpo de Vigilantes en Roosevelt Roads fortalece significativamente la capacidad de vigilancia y protección de los recursos naturales en estos terrenos. Este acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales nos permite continuar trabajando de forma coordinada para garantizar el manejo responsable de áreas costeras, humedales y espacios naturales, mientras avanzamos en un proceso de redesarrollo que prioriza la conservación ambiental y el bienestar de la región este”, expresó Ríos Pierluisi.

