El grupo más rico de Estados Unidos tiene más de 75 años, según la Reserva Federal
Una encuesta recién publicada revela que constituyen actualmente el grupo demográfico con mayor riqueza
9 de octubre de 2026 - 12:58 PM
9 de octubre de 2026 - 12:58 PM
Gracias a las constantes subidas del mercado bursátil, las familias encabezadas por personas de 75 años o más son ahora las más ricas de Estados Unidos, mientras que las familias más jóvenes han visto cómo su patrimonio se reducía en los últimos tres años, según un informe gubernamental publicado este viernes.
Los resultados de la Encuesta sobre las Finanzas de los Consumidores de la Reserva Federal ponen de manifiesto cómo las fuertes subidas del mercado bursátil han hecho que las familias estadounidenses más adineradas se hayan enriquecido aún más desde la última edición de la encuesta, que se realiza cada tres años y se llevó a cabo en 2022.
Según la encuesta, el patrimonio neto mediano de la décima parte más rica de las familias estadounidenses se disparó un 31%, hasta alcanzar los 3.6 millones de dólares, entre 2022 y 2025. La mediana es el punto medio entre las familias más ricas y las más pobres.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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