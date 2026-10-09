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El grupo más rico de Estados Unidos tiene más de 75 años, según la Reserva Federal

Una encuesta recién publicada revela que constituyen actualmente el grupo demográfico con mayor riqueza

9 de octubre de 2026 - 12:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una de las entradas a la Bolsa de Nueva York. (Peter Morgan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Gracias a las constantes subidas del mercado bursátil, las familias encabezadas por personas de 75 años o más son ahora las más ricas de Estados Unidos, mientras que las familias más jóvenes han visto cómo su patrimonio se reducía en los últimos tres años, según un informe gubernamental publicado este viernes.

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Los resultados de la Encuesta sobre las Finanzas de los Consumidores de la Reserva Federal ponen de manifiesto cómo las fuertes subidas del mercado bursátil han hecho que las familias estadounidenses más adineradas se hayan enriquecido aún más desde la última edición de la encuesta, que se realiza cada tres años y se llevó a cabo en 2022.

El Índice de Vejez es un indicador de envejecimiento poblacional que permite observar la relación entre la población de 65 años o más y la población menor de 15 años.En 2020, el Índice alcanzó un valor de 168, lo que significa que había aproximadamente 168 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años. Para 2025, aumentó a 237, reflejando que, por cada 100 menores de 15 años, residían cerca de 237 adultos mayores.Pero, según el Instituto de Estadísticas, la magnitud de ese crecimiento varió considerablemente entre municipios, desde aumentos cercanos al 30% hasta incrementos superiores al 60%.
1 / 14 | Índice de vejez en Puerto Rico: los municipios con los valores más altos y bajos. El Índice de Vejez es un indicador de envejecimiento poblacional que permite observar la relación entre la población de 65 años o más y la población menor de 15 años. - Suministrada

Según la encuesta, el patrimonio neto mediano de la décima parte más rica de las familias estadounidenses se disparó un 31%, hasta alcanzar los 3.6 millones de dólares, entre 2022 y 2025. La mediana es el punto medio entre las familias más ricas y las más pobres.

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