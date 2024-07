El juez Anthony Cuevas desestima demanda del sector privado por el salario mínimo

El letrado indicó en su determinación de 11 páginas que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo no tenía que tener mayoría para determinar que procedía el aumento a $10.50/hora, como interpretaban los demandantes. Por lo tanto, la Comisión no incumplió su deber ministerial.

“Durante la vista celebrada, los demandantes arguyeron que el término ‘a menos que’ significa que es la Comisión quien debe determinar si procede o no el aumento a $10.50/hr y que esta determinación no ocurrió mediante el voto afirmativo de 5 de los miembros de la Comisión. No les asiste la razón”, reza el dictamen judicial.