El precio del huevo sigue en aumento en Estados Unidos, y eso no cambiará pronto

La gripe aviar obligó a los granjeros a sacrificar millones de gallinas cada mes, lo que provocó que el precio de los huevos en Estados Unidos se duplique con creces en relación con mediados de 2023. Y parece que la situación no va a cambiar, tomando en cuenta el aumento en la demanda a medida que se acerca la Pascua .

¿Qué impulsa el incremento de precios?

¿Por qué es tan difícil controlar el virus?

A diferencia de brotes anteriores, el que comenzó en 2022 no desapareció con las altas temperaturas del verano .

El virus encontró un nuevo huésped cuando el ganado lechero comenzó a enfermarse en marzo pasado. Esto crea más oportunidades para que el virus persista y se propague y, a diferencia de las aves de corral, el ganado no se sacrifica cuando enferma, debido a que rara vez muere de gripe aviar.

Más de 60 personas se han enfermado de gripe aviar desde marzo pasado, incluida una que perdió la vida. Casi todos los pacientes trabajaban cerca de animales enfermos. Las autoridades sanitarias aún no han encontrado evidencia de que la enfermedad se propague de persona a persona.

¿Qué se hace para detener el virus?

Muchas granjas avícolas instalaron vados y tapetes sanitarios para desinfectar las llantas de los vehículos que ingresan a la propiedad y obligan a los trabajadores a ducharse y cambiarse de ropa antes de entrar a los corrales. También han invertido en más herramientas para que no se comparta nada de lo que se usa dentro de los graneros.

El futuro desarrollo de una vacuna podría ayudar, pero no es práctico vacunar a millones de gallinas mediante inyecciones, y otros países podrían negarse a comprar carne de aves vacunadas.

¿Cuánto ha costado el brote hasta ahora?

“En los últimos cinco años, tan solo mi pequeña granja ha gastado cientos de miles de dólares en bioseguridad” , dijo Loren Brey, un granjero de pavos de Minnesota. “Pero no sólo eso, es el tiempo que le dedicas a diario a la bioseguridad”.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus iniciales en inglés) ha gastado al menos $1,140 millones en compensación a los granjeros por las aves que se han tenido que sacrificar. De momento no hay una cifra disponible sobre cuánto se ha gastado en la asistencia a las operaciones lecheras.

“Es la primera vez en mi vida que he tenido que sentirme algo avergonzado por los precios a los que estoy vendiendo los huevos”, dijo. “Y no es nuestra culpa. Estamos pagando hoy $7.45 por una docena de huevos. Los estamos vendiendo a $7.59. Ganamos 14 centavos. Eso no paga las cuentas”.