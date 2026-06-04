Elon Musk podría convertirse en el primer trillonario del mundo con la salida a bolsa de SpaceX

SpaceX dice que planea recaudar hasta $75,000 millones cuando salga a bolsa este mes, preparando el escenario para el mayor debut bursátil de la historia y poniendo a Elon Musk en camino de convertirse en el primer trillonario del mundo.

La compañía, formalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp, dijo el miércoles que venderá 555.6 millones de acciones a $135 la unidad en una oferta pública inicial. Los ingresos estimados superarían fácilmente los $26,000 millones recaudados por el gigante petrolero Saudi Aramco en 2019. La oferta también daría a SpaceX un valor de mercado de $1.77 billones.

Solo seis empresas del S&P 500 tienen actualmente un valor superior, con Nvidia a la cabeza con $5.2 billones.

Además del volumen de la oferta y los ingresos previstos, el folleto modificado de SpaceX actualiza los detalles sobre el grado de control de la empresa que tendrá Musk. Como consejero delegado, director técnico y presidente de SpaceX, Musk tendrá poder de voto principalmente a través de sus $5,220 millones de acciones de clase B, que dan al titular 10 votos por cada acción que posea. Según la solicitud, Musk tendría el 82.4% de los derechos de voto de la empresa.

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1 / 7 | Fotos | Mira los momentos antes y después de explotar el cohete Starship de SpaceX. El cohete Starship despegó hoy desde Boca Chica, Texas. La nave de 400 pies de altura se disponía a dar la vuelta al mundo como prueba inicial de la empresa SpaceX, que esperaba emplear este tipo de vehículo para viajes de astronautas y turistas hacia la luna y luego a Marte. En esta ocasión el cohete no contaba con tripulación. - Eric Gay 1 / 7 Fotos | Mira los momentos antes y después de explotar el cohete Starship de SpaceX El cohete Starship despegó hoy desde Boca Chica, Texas. La nave de 400 pies de altura se disponía a dar la vuelta al mundo como prueba inicial de la empresa SpaceX, que esperaba emplear este tipo de vehículo para viajes de astronautas y turistas hacia la luna y luego a Marte. En esta ocasión el cohete no contaba con tripulación. Eric Gay Compartir

Forbes valora actualmente el patrimonio neto de Musk en $826,000 millones y su participación en SpaceX en $542,000 millones. El valor estimado de sus participaciones en SpaceX se basó en un valor global de la empresa de 1,25 billones de dólares. Según estas cifras, una valoración de $1.77 billones de dólares para SpaceX aumentaría el patrimonio neto de Musk en $223,000 millones, lo que le convertiría en trillonario. Sin embargo, gran parte del patrimonio de Musk está en acciones que aún no ha cobrado.

SpaceX está perdiendo miles de millones de dólares al año. El informe muestra que la empresa perdió $2,600 millones en operaciones el año pasado con unos ingresos de $18,700 millones, y las pérdidas siguieron acumulándose también a principios de este año.

Planes fantásticos

El tiempo dirá cómo le va a SpaceX en el mercado. Los planes de Musk para la empresa son tan fantásticos como el dinero que espera recaudar con la venta.

Colorido, incluso aterrador en algunas partes, el documento de la OPV contrasta con la prosa seca y técnica típica de los documentos de OPV, detallando los planes para utilizar los ingresos de la venta para ayudar a poner hombres en la luna de nuevo y tal vez incluso en Marte. En una sección, habla de la necesidad de construir “una colonia humana permanente” en el planeta rojo con “al menos un millón de habitantes”, ya que se ciernen amenazas existenciales que podrían relegar al hombre “al mismo destino que los dinosaurios”.

Musk tiene planes casi igual de ambiciosos para su otra empresa cotizada en bolsa, Tesla. Su objetivo es transformar el fabricante de vehículos eléctricos en un productor de robotaxis y robots humanoides. Dan Ives, de Wedbush Securities, escribió en una nota de investigación que espera que Tesla y SpaceX se fusionen el año que viene.

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La AI desempeña un papel clave

La inteligencia artificial es clave para el éxito de ambas empresas y de cualquier entidad fusionada. En su solicitud de salida a bolsa, SpaceX afirma que ve en la IA un potencial de ingresos de hasta $26.5 billones de dólares. Pero eso depende de otra gran ambición de Musk: instalar centros de datos en el espacio, algo tecnológicamente imposible por el momento.

Transformar su compañía espacial en una empresa centrada principalmente en la IA será un reto para Musk, que fundó xAI en 2023 con otros 11 cofundadores que ya se han marchado. Algunos fueron reclutados por rivales.

Su principal producto de IA, el chatbot Grok, es “menos impresionante que cualquier otro de los principales actores del sector, ya sea OpenAI, Anthropic o Gemini (de Google)”, afirma Arnal Dayaratna, analista de IDC.

Dayaratna dijo que eso no significa que SpaceX no tenga potencial como actor importante de la IA, gracias en parte a su asociación informática con Anthropic y al reciente acuerdo de Musk que dio a SpaceX los derechos para comprar la herramienta de codificación de IA Cursor por $60,000 millones a finales de este año. Incorporar las capacidades de Cursor daría a SpaceX acceso a los clientes empresariales codificados que ahora utilizan Claude de Anthropic o ChatGPT de OpenAI.

SpaceX planea utilizar los ingresos netos de la OPV para financiar la expansión de la infraestructura de sus negocios de inteligencia artificial y cohetes, y para reforzar la constelación de satélites que alimentan Starlink Mobile, entre otras inversiones.

La empresa tiene previsto cotizar en el Nasdaq con el símbolo “SPCX” y podría empezar a cotizar a finales de la próxima semana.

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Y SpaceX no es el único debut colosal en el mercado al que se preparan ahora los inversores. A principios de esta semana, Anthropic presentó una solicitud confidencial ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. para iniciar oficialmente el reloj de su propia OPV.

OpenAI aún no ha informado de la presentación de la documentación inicial ante la SEC, pero se espera ampliamente una salida a bolsa del fabricante de ChatGPT.