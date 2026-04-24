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Empresa de uniformes militares inaugura nueva planta en Camuy

La inversión de SNC Technical Services fortalece la posición de la isla como suplidor clave del gobierno federal en textiles y manufactura especializada

24 de abril de 2026 - 5:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
SNCTS emplea a más de 1,300 personas en sus operaciones en Camuy y Orocovis. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La empresa dedicada a la manufactura de uniformes militares y equipo táctico en Puerto Rico, SNC Technical Services (SNCTS), inauguró este viernes sus nuevas instalaciones, en Camuy, tras una inversión aproximada de $4.6 millones.

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La empresa renovó el edificio tres, de las cuatro naves que arrienda a la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), en la planta de la llamada Cuidad Romántica, para optimizar la eficiencia operacional y fortalecer la calidad del ambiente laboral.

En 2024, Humberto Zacapa, principal oficial ejecutivo (CEO) de SNC Technial Services, adelantó a El Nuevo Día sobre los planes de expansiones en sus cuatro plantas, en Camuy y Orocovis, lo cual requeriría un total de $6.5 millones en inversión.

De acuerdo con la información más reciente, las mejoras en Camuy incluyen la modernización de los sistemas de iluminación, la ampliación de pasillos y una redistribución estratégica del diseño operacional.

Se realizó una inversión de $2 millones en la creación de espacios dedicados al bienestar de los empleados, así como una inversión adicional de $2.6 millones en la integración de un sistema de placas solares.

Entre los espacios desarrollados se destacan áreas recreativas insertadas en cada planta de producción para el esparcimiento de sus empleados con mesas de ping pong, mesa de hockey, área de baloncesto, televisión y café.

Como parte de estos esfuerzos, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ha otorgado incentivos dirigidos a la nómina por un total de $380,812.50, así como incentivos para la adquisición de maquinaria y equipo que ascienden a $632,152.00, para un total combinado de $1,012,964.50 en apoyo directo al desarrollo industrial.

“Puerto Rico se ha consolidado como uno de los principales suplidores del gobierno federal en áreas como la manufactura, la tecnología avanzada, la construcción y los servicios profesionales. Hoy (viernes), SNCTS, con su visión empresarial, da un paso adicional para continuar fortaleciendo sus operaciones y, sobre todo, reconoce el valor de su capital humano al crear espacios que promueven el bienestar y esparcimiento de sus empleados”, comunicó Sebastián Negrón Reichard, secretario del DDEC.

Al momento, el sector de textiles y confección agrupa aproximadamente 8,500 empleos y cerca de 89 establecimientos en la isla, según el DDEC.

Mientras que en Puerto Rico se fabrica el 80% de los uniformes militares de todas las dependencias del Departamento de Guerra de Estados Unidos, según datos compartidos previamente por el DDEC.

“Esta producción (de textiles) va acorde con la política pública sobre comercio del presidente (Donald) Trump de America First, donde se prioriza los productos hechos en Estados Unidos como estos para las compras federales”, indicó la gobernadora Jenniffer González Colón.

SNCTS -con más de 22 años de experiencia- emplea a más de 1,300 personas en sus operaciones en Camuy y Orocovis. Asimismo, arrienda, entre ambas plantas, aproximadamente 250,000 pies cuadrados pertenecientes a Pridco.

“Con la apertura de SNC, en Camuy, seguimos posicionando a Puerto Rico como un centro competitivo para la manufactura especializada. Esto es un reflejo del compromiso de Pridco con atraer y retener operaciones que generan empleos de calidad y que atienden sectores críticos como el suministro a agencias federales”, dijo Roberto Lefranc, director ejecutivo de la dependencia.

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