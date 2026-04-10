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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Avanza la actividad manufacturera en febrero

El PMI subió a 51.8 puntos, impulsado por producción, nuevas órdenes y entregas de suplidores, aunque persisten presiones en costos y energía

10 de abril de 2026 - 3:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mayor avance lo reflejó la entrega de suplidores, con precisamente 61.8 puntos, seguido de producción, con 58.8 puntos; nuevas órdenes, con 52.9 puntos; y el empleo, con 50 puntos. (David Villafane/Staff)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Luego de que la actividad manufacturera de Puerto Rico comenzara el 2026 con una contracción, el Índice de Gerentes de Compra (PMI, en inglés), que mide el desempeño mensual industrial, avanzó en febrero pasado, posicionándose en 51.8 puntos.

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Cualquier lectura de este índice por encima del umbral de los 50 puntos representa un crecimiento del sector al que se le atribuye más del 44% del Producto Interno Bruto del país.

De acuerdo con el reporte publicado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), en colaboración con la Asociación de Industriales, el PMI se creció en cuatro de los cinco indicadores que miden la base industrial de la isla: producción, nuevas órdenes, entregas de suplidores y empleo.

El único indicador que reflejó una contracción fue inventarios propios, con 35.3 puntos, lo que supone un marcado cambio cuando se compara con el mes anterior, dado que esta fue la única variable que mostró crecimiento, con 61.8 puntos, según el informe.

En tanto, el mayor avance lo reflejó la entrega de suplidores, con precisamente 61.8 puntos, seguido de producción, con 58.8 puntos; nuevas órdenes con 52.9 puntos; y el empleo, con 50 puntos.

Con estos resultados en febrero pasado, el PIM recupera terreno luego de que reportara dos meses consecutivos en contracción: diciembre, con 46.2 puntos, y enero, con 48.8 puntos.

En una encuesta suplementaria realizada a establecimientos manufactureros, los principales retos que enfrentaron las empresas durante el mes pasado fueron: operaciones (ventas 33%, costos 33%, logística de la cadena de suministro 17%, entregas de suplidores 17%, costo de materiales 8%, calidad de materiales 8%), recursos humanos (empleo 8%, ausentismo 8%) y servicios públicos (altos costos de energía 8%).

El Índice de Gerentes de Compras de la Manufactura de Puerto Rico, se prepara a través ha estado en o por encima del nivel umbral de 50 puntos en 117 de los 190 meses desde que se inició la encuesta.

Tags
ManufacturaInstituto de Estadísticas de Puerto RicoAsociación de Industriales de Puerto Rico
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Efraín Montalbán Ríos
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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