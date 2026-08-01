En niveles mínimos el empleo en la manufactura

La automatización y optimización de los procesos han provocado que el sector manufacturero, principal motor económico de Puerto Rico, continúe avanzando con cada vez menos personas, según expertos del sector público y privado consultados por El Nuevo Día.

Los datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) revelan que, en 35 años, los empleos en manufactura han caído aproximadamente un 49.3% o alrededor de 78,200 trabajadores menos entre 1990 y el 2025.

Aunque la manufactura avanza en Puerto Rico con casi la mitad de los empleos que tenía hace 35 años, lo cierto es que sigue siendo el segmento de mayor peso de en la economía puertorriqueña con el 43% del Producto Interno Bruto.

Las estadísticas más recientes de la agencia detallan que a junio pasado, la fuerza laboral en manufactura aumentó solo por 100 puestos de empleo ubicándose en aproximadamente 80,300 trabajos directos.

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A juicio de Gabriel Maldonado, exsecretario del DTRH y miembro del Comité de Capital Humano de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA, en inglés), aunque la caída en la fuerza laboral manufacturera se agudizó tras la salida de plantas industriales por la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal -hace tres décadas-, una de las principales razones es la evolución de las cadenas de producción.

“El número de empleos sí tiene que ver con que, pues sí, tal vez, había más plantas cuando estaba la sección 936 vigente, pero también la manufactura ha evolucionado a través del tiempo. Así que lo que antes requería más personas para tú producir producto ‘X’, ahora puede necesitar de menos (personas)”, dijo Maldonado en entrevista con El Nuevo Día.

La sección 936 del Código de Rentas Internas federal permitía a las corporaciones estadounidenses operar en Puerto Rico sin pagar impuestos federales sobre sus ganancias corporativas. Bajo este beneficio el sector manufacturero llegó a emplear a más de 158,700 personas directas en 1990, según los datos del DTRH.

La eliminación por ley de la sección 936 se adoptó en 1996, pero el trato contributivo federal expiró en el año 2006.

Además de los empleos directos, el sector genera alrededor de 150,000 empleos indirectos en actividades de apoyo como logística, recursos humanos, administración y otros servicios relacionados, detalló Maldonado.

¿Y qué pasó con las nuevas inversiones en el sector?

En el pasado año y medio, ha habido unos 25 anuncios de expansión o llegada de empresas con inversiones superiores a los $4,000 millones y compromisos de crear alrededor de 5,000 empleos.

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No obstante, para Ramón Vega Alejandro, director ejecutivo de Puerto Rico Manufacturers Extension (Primex), los compromisos de inversión y empleos nuevos no igualarán a los niveles que había décadas atrás.

“No creo que llegue a ese nivel porque muchas empresas multinacionales vienen con muchos equipos modernos que la cantidad de workforce (fuerza laboral), requerimiento de empleados es mucho menor que hace 20, 30 o 40 años atrás. Tienen los procesos mucho más automatizados, entonces no dependen tanto del factor humano para su operación”, dijo Vega Alejando a este diario.

Asimismo, el directivo de Primex destacó que las empresas manufactureras enfrentan un desafío significativo para encontrar y contratar personal, ya que muchas personas no están interesadas en este tipo de empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas (pymes) manufactureras que no pueden igualar los salarios de multinacionales.

El promedio salarial en los empleos de manufactura para el pasado año ascendió a $921.96, según la base estadística del DTRH.

“Lo que sí hay que aprovechar es fortalecer la industria local, que puede suplir los componentes, digamos, del empaque a esas empresas multinacionales que se van a establecer en Puerto Rico, porque ellos necesitan botellas, etiquetas, tapas, cartones, cajas, plástico, bolsas plásticas, etcétera”, comentó Vega Alejandro. “Eso sí ayudaría a crear más empleo, porque entonces vas a expandir la capacidad de producción”.

Por su parte, Vialys Rivera, integrante del Comité de Capital Humano de PRMA y representante de ManpowerGroup, la más reciente encuesta de expectativas de empleo de la empresa de soluciones de recursos humanos reflejó una intención neta de contratación de 78% entre las manufactureras para el tercer trimestre de 2026.

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Las posiciones con mayor demanda incluyen operadores de manufactura, técnicos de mantenimiento, operadores de empaque e ingenieros, especialmente en áreas de calidad, procesos y electricidad.

“Sigue siendo ese reto de identificar el talento con las capacidades técnicas y las capacidades humanas”, dijo Rivera. “Ante esta escasez de talento, que también es otro tema que lo has escuchado, tenemos que es clave para las empresas que tengan dentro de su mindset (pensamiento) la capacidad de continuar desarrollando el talento que tiene”.

Rivera añadió que las empresas deben modernizar sus estrategias de reclutamiento y enfocarse más en habilidades humanas, adaptabilidad y potencial de desarrollo, en lugar de limitarse a experiencia previa específica.

¿Qué está haciendo el gobierno?

Entretanto, Carlos Ríos Pierluisi, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), sostuvo que la reducción relativa de empleos manufactureros frente a décadas pasadas responde a la evolución de la industria y al aumento en la automatización, más que a una pérdida de competitividad del sector. Según explicó, la manufactura actual produce bienes más especializados y de mayor valor añadido, lo que requiere menos mano de obra en términos absolutos.

“Se están redefiniendo los roles y los empleos de la manufactura”, afirmó el funcionario. “La manufactura de hoy no necesariamente es la manufactura hace veinte, treinta años atrás. Ha avanzado mucho, hay mucha automatización”.

Para atender la demanda de trabajadores especializados, Ríos Pierluisi destacó que el gobierno impulsa programas de capacitación laboral mediante los Registered Apprenticeship Programs y la iniciativa Conexión Laboral.