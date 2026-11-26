En declaraciones escritas, el organismo creado al amparo de la Ley federal Promesa planteó que “se encuentra revisando la determinación”, pero que la preocupación principal sigue siendo preservar la continuidad del servicio de energía eléctrica para el pueblo de Puerto Rico.

“La decisión del gobierno de Puerto Rico de dar por terminado el contrato crea una enorme incertidumbre en momentos donde el pueblo y las empresas de Puerto Rico procuran estabilidad. Por tal motivo, el gobierno deberá asegurar ahora que el progreso continúe, y que las consecuencias de su decisión de terminar el contrato con el operador actual, sin contar con un plan claro ni una empresa sucesora capaz de prestar servicios a toda la red eléctrica de Puerto Rico, no provoque contratiempos en las labores de mantenimiento, las mejoras, y el despliegue de fondos federales de recuperación ante desastres, ni en las ya precarias finanzas de la AEE”, advirtió la junta.

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El ente fiscal recordó que tanto ellos como los sucesivos gobiernos de Puerto Rico, incluida la administración actual, llevan mucho tiempo coincidiendo en que el sistema eléctrico de Puerto Rico debe ser administrado por un operador privado, “y no por una empresa de servicios públicos cuya mala administración condujo al grave deterioro del sistema eléctrico al que hoy nos enfrentamos, y que en última instancia resultó en la quiebra de la AEE”.

Ante esto, la junta precisó que cualquier curso de acción deberá ser consistente con las leyes de Puerto Rico, que disponen que el sistema eléctrico debe ser administrado por operadores privados, así como con el Plan Fiscal de la AEE, certificado para ser conforme con PROMESA.

“La Junta de Supervisión toma muy seriamente su función estatutaria de velar por el cumplimiento de los requisitos del Plan Fiscal, así como el mandato de revisión de contratos que le confiere PROMESA. Estamos disponibles para colaborar con todas las partes en la elaboración de un plan responsable que permita ofrecer un servicio eléctrico confiable y propiciar el progreso de Puerto Rico”, concluyó.

El dictamen ordenó a las partes envueltas en la contratación de LUMA a seguir las disposiciones de transición dispuestas en el contrato. El proceso puede extenderse hasta 12 meses (un año).

Precisamente, la mandataria informó ayer que sostuvo una llamada con el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, para coordinar una reunión la próxima semana en la que discutirán los próximos pasos del proceso de licitación para contratar una nueva empresa privatizadora.