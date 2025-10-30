Opinión
30 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
Economía
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

"Estamos trabajando como si fuera a venir un huracán": organizaciones de alimentos se preparan para un cierre federal más largo

Empleados federales piden comida al quedarse sin sustento mientras diversas entidades piden donativos para ayudar a participantes del PAN y un número creciente de personas que no reciben lo suficiente para vivir

30 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La prolongación del cierre del gobierno federal aumenta la inseguridad alimentaria. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Por

Ante la posibilidad de que el tranque en el gobierno federal se extienda y se sigan afectando los sectores más pobres, el Banco de Alimentos de Puerto Rico se prepara estos días igual que lo hacen cada vez que viene un huracán.

Tags
AlimentosGobierno de Estados UnidosCierre del gobierno
