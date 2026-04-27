“Este barco salió y no se detiene”: dijo la gobernadora sobre la relación de la isla con España

Altos funcionarios y ejecutivos de Puerto Rico y España se reunieron este lunes en el Foro Económico Puerto Rico+España para reforzar los lazos comerciales entre ambos países en sectores como manufactura, servicios y turismo.

De acuerdo con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, el encuentro tuvo como fin la toma de decisiones sobre proyectos concretos que beneficien tanto a la economía puertorriqueña como a la española.

“Este barco salió y no se detiene”, indicó González Colón, refiriéndose a la relación comercial entre la isla y el país europeo.

“Este foro debe convertirse en (un) mapa, en un ejercicio de ejecución, de conexión con los sectores donde la colaboración puede transformar la economía entre Puerto Rico y España máxime ante el impacto que tiene España en términos globales, en áreas críticas como las infraestructuras, la construcción, energía renovable, el transporte y la movilidad”, expresó la mandataria en su alocución.

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A juicio de la gobernadora, el foro debe producir proyectos identificados con claridad, alianzas estructuradas entre distintas empresas y visitas de seguimiento coordinadas.

Se fortalece el intercambio comercial

Por su parte, José Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de España, aseguró que “estaremos siempre al lado de Puerto Rico”, resaltando que la relación entre ambos países pasa por un punto de inflexión y es recíproca.

José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación de España, exaltó los lazos económicos y culturales que unen al país europeo con el territorio estadounidense. (Xavier Araújo)

Albares Bueno destacó que las exportaciones de España hacia Puerto Rico crecieron un 55%, entre el 2024 y 2025. Mientras, las exportaciones de la isla a suelo español avanzaron en el mismo periodo un 9.2%, para un total de $3,972 millones.

Asimismo, España se posicionó como el segundo socio comercial más importante para el territorio estadounidense, superado únicamente por las exportaciones a Estados Unidos.

“Puerto Rico y España son socios claves. España es para Puerto Rico un interlocutor europeo estratégico, estable, de largo plazo, y Puerto Rico, por supuesto, es para España un interlocutor privilegiado para el resto del continente americano”, expresó Albares Bueno.

En este escenario, la conectividad aérea emerge como un elemento clave para sostener esa expansión, indicaron ambos funcionarios. Al respecto, la gobernadora destacó que el gobierno logró aumentar la frecuencia de vuelos directos entre San Juan y Madrid junto a Iberia, aunque reconoció retos pendientes.