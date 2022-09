Transcurrido un lustro del azote del huracán María, Puerto Rico se enfrenta a los estragos causados por otro evento atmosférico: el huracán Fiona. Aunque menos potente en la fuerza de sus vientos, este ciclón trajo más de 20 pulgadas de lluvia y hasta 35 en zonas alejadas, dejó sin agua y energía eléctrica a gran parte del país, y provocó destrozos en viviendas, carreteras y más de $100 millones en pérdidas en la agricultura.

Para muchos será cómo “volver a empezar de nuevo”. Decenas de comercios han tardado en reanudar operaciones por la falta de los servicios esenciales, las imágenes de los destrozos circulan en las redes, lo que impactará el turismo a pocos meses del comienzo de la temporada alta, y la isla corre el riesgo de que resurja la migración, tendencia que se había logrado revertir en tiempos recientes.

“Un desastre natural nos golpeó en medio de un proceso de recuperación. Eso no es típico”, comentó el economista Kevin González, de la firma Abexus Analytics, al señalar que Fiona atrasará la reconstrucción del país y le añadirá una capa de complejidad a dicho proceso. “Va a tener un impacto más profundo de lo que estamos pecibiendo”.

El gobierno local invirtió la mayor parte de los pasados cinco años en planificar y estructurar las inversiones de recuperación post-huracán María, y según González, ese trabajo habrá que revisarlo para incluir nuevas necesidades y condiciones de vulnerabilidad agravadas por Fiona. “Si eso no ocurre, aunque tome más tiempo y esfuerzo, podríamos estar realizando inversiones inadecuadas o riesgosas”.

Lo que ha retrasado la reconstrucción, a juicio suyo, es la falta de una infraestructura de datos y la escasez de personal diestro en esa materia en todas las agencias gubernamentales.

“La transparencia y los datos deben ser lo que dicte la pauta. Mientras no tengamos una infraestructura de datos en el gobierno central y en los municipios, siempre estaremos más propensos a no recibir las ayudas adecuadas, o a que agencias federales tomen determinaciones que no responden a la realidad objetiva”, sostuvo el economista de Abexus Analytics.

Fiona volvió a hacer evidente que desde el punto de vista energético, “la vulnerabilidad de Puerto Rico es gigante”, dijo González, e indicó que los fondos para reconstruir el sistema eléctrico están, pero no se han comenzado los trabajos. Para él, la inversión a corto, mediano y largo plazo, debe estar en energías renovables.

En jaque la confiabilidad del país

Después de María, mucha gente puso los ojos en Puerto Rico, y si ahora después de Fiona no se ejecutan los trabajos de reconstrucción, se agravará la situación de confiabilidad, opinó González.

2022/09/21 Post-Huracán Fiona en Salinas, Puerto Rico GFR Media Isabel Ferré Sadurní En esta foto: Dos días después del huracán Fiona damos un recorrido de la destrucción que causó este huracán categoría 1 en los sectores de Salinas más afectados: Margarita, Playa y Villa Esperanza — Villa Esperanza, que colinda con Playa, sufrió de inundaciones severas por el río Nigua saliendo de su cause. Aquí se aprecia la fuerza de la corriente del río y como se llevó todo por el medio. Rastros de microonda y otros artículos. (Isabel Ferré Sadurní) (Isabel Ferré Sadurní)

“La percepción es que Puerto Rico está en un área propensa a eventos naturales y si no hay la capacidad de adaptabilidad, nos van a percibir como un lugar en el Caribe muy riesgoso”, manifestó.

Para Martha Quiñones, economista y profesora de la Universidad de Puerto Rico, la isla no ha iniciado su recuperación, y mencionó que muchos municipios esperan todavía por la respuesta a los fondos para arreglar canchas, centros comunales y culturales y otras facilidades.

La economista estimó preliminarmente en más de $3,000 millones los daños que ocasionó Fiona a la agricultura, a los comercios y a la industria de servicios; esa cifra no incluye, según ella, los apagones ni el impacto en la interrupción de negocios por falta de energía eléctrica.

Disminuye la resiliencia

“No debió haber un apagón en toda la isla, si hubieran realizado bien la gestión. Se suponía que hubieran invertido en hacer más fuerte el sistema eléctrico y vemos que no”, puntualizó la también expresidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR).

“Lo que vemos es que no somos resilientes y no estamos mejor. Cada vez que llueve mucho y los ríos bajan con fuerza, aún sin salirse del cauce, destruyen carreteras y puentes, y eso no debe ocurrir. Se debió invertir en diseños que fueran resistentes, pero no se hizo, lo que hicieron fue hacer la carretera y no diseñar” lamentó Quiñones.

Opinó que la isla puede planificar su recuperación y recibir fondos federales e inversiones, “pero si el gobierno no cumple su función de fiscalizar, y reglamentar, esa inversión se pierde”. Ese es el caso cuando se otorgan permisos de construcción para urbanizaciones en zona inundables, según Quiñones.

Por su parte, el economista Heriberto Martínez, expresidente de la AEPR, culpó a los procesos burocráticos del gobierno el que a cinco años de María el país no sea más resiliente. “¿Cómo es que tenemos tantas necesidades en el país y hay miles de millones en fondos CDBG en caja sedentaria? Mientras, hay casas con toldos azules y los proyectos de reconstrucción energética, de construcción vial y de vivienda no empiezan o están atrasados”.

Tanto la infraestructura de salud, como la de educación y de energía -que son la zapata para desarrollar cualquier economía-, están colapsadas en Puerto Rico, aseveró el también director de la Comisión cameral de Hacienda y Presupuesto.

“En muchas zonas, Fiona nos devuelve a los primeros meses después de María en el 2017. La destrucción de infraestructura y las imágenes hablan por sí solas”. Señaló que esta administración pedirá más fondos para reconstruir los daños y “las agencias federales van a preguntar qué se ha hecho con el dinero asignado en María, van a indagar y a pedir auditorías”.

Sin embargo, existe también la posibilidad de que el gobierno de Joe Biden flexibilice la utilización de los fondos federales, ya que este año habrá elecciones de medio término en Estados Unidos, y según Martínez, tal vez se quiera marcar una diferencia frente al gobierno republicano de Donald Trump.

El sur también existe

A diferencia de María, el paso de Fiona afectó más las regiones sur y oeste, y en el caso de los municipios del sur estos han sido los más impactados también por los terremotos. “El concepto regional lo vamos a tener que repensar y tomar en cuenta estas zonas alejadas si queremos que haya una recuperación”, dijo el economista de Abexus Analytics, al reconocer que la toma de decisiones de gobierno se hace a nivel metropolitano y el resto de la isla queda muchas veces rezagada.

De otro lado, el huracán Fiona llegó en momentos en que la inflación en Puerto Rico alcanza casi el 10%, lo que va a precarizar los fondos de reconstrucción.

No obstante, si Puerto Rico comienza a ejecutar bien y “el dinero asignado para la reconstrucción se usa con transparencia, celeridad y planificación, podríamos tener un futuro esperanzador a finales de esta década”, afirmó el economista Martínez.