El Servicio de Innovación y Tecnología del gobierno de Puerto Rico (Prits, en inglés) formalizó ayer una alianza con la organización cívica de seguridad informática Obsidis Consortia, agencias federales y estatales para “identificar vulnerabilidades, mitigar riesgos y reducir el impacto de incidentes de seguridad cibernética”.

Así resumió Nannette Martínez, directora designada del Prits, el esfuerzo que bautizó “Puerto Rico Cyber Force” y que es parte de la respuesta al alza en ciberataques que han expuesto información de la ciudadanía o secuestrado sistemas del gobierno.

“Van a crear ejercicios de seguridad controlados y todo en beneficio de la tecnología del gobierno y al final de los datos del ciudadano”, explicó Martínez sobre el alcance de la alianza, que incluye al Negociado de Investigaciones Federales (FBI), la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura Federal (CISA), el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y al Multi-State Information Sharing & Analysis Center (MS-ISAC).

“Lo que queremos es aprovechar todos los esfuerzos que están corriendo en distintas partes y unificarlos”, aseveró.

En un aparte con Negocios, Martínez actualizó los esfuerzos para que Prits tenga visibilidad sobre la ciberseguridad en las cerca de 130 agencias de de la Rama Ejecutiva, pues hace un año solo 40% estaba de alguna forma integrada a estos esfuerzos. Un año después, Martínez informó que 96% de las agencias tiene “alguna capacidad” de monitoreo. Pero aclaró que esto no implica que la agencia tenga protección completa a nivel de dispositivos, red o cuentas de usuarios.

Sin jefe de ciberseguridad

A mediados de 2022, el gobierno de Puerto Rico perdió a N’Gai Oliveras como principal oficial de seguridad informática (CISO, en inglés), porque se sumó al equipo de CISA y en ese rol ayer participó del anuncio de Prits.

Martínez informó que su oficina tiene “un prospecto” en evaluación, pero que esa vacante no se ha llenado.

Sin embargo, informó que la oficina tiene seis recursos dedicados 100% a ciberseguridad y “en el área técnica hay recursos que también velan por el monitoreo”. Esto se complementa con el contratista privado GM Sectec que, según indicó Martínez, se concentra en proveer respuesta a incidentes.

Sin contar las horas de trabajo del equipo del Prits, Martínez estimó en “$60,000 a $65,000 (el costo de respuesta) por cada incidente cibernético”.

Confirmación en el limbo

Por otra parte, el nombramiento en propiedad de Martínez, quien asumió el rol de directora de Prits en 2021 luego de que el gobernador Pedro Pierluisi retirara la designación de Enrique Volckers Nin, sigue en el aire. Esto responde a que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, anunció el 18 de abril que la nominada tenía un informe negativo, pero no puso en la agenda atender su nombramiento ni otros pendientes.

Sobre este particular, Martínez indicó en la conferencia de prensa que no había recibido información adicional, que no iba a especular sobre el futuro de su designación y que no tenía planes de pedirle al gobernador que retirara su nombramiento.

“Veo aquí mucho trabajo que hemos hecho y mucho trabajo por hacer”, expresó Martínez.