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Francisco Domenech rechaza los señalamientos que hizo el exsecretario del DDEC

El secretario de la Gobernación asegura que la querella sometida por Sebastián Negrón Reichard “contiene afirmaciones incorrectas”

15 de junio de 2026 - 5:40 PM

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Francisco Domenech, secretario de la Gobernación, enfrenta una querella ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

El secretario de la Gobernación Fracisco Domenech, rechazó este lunes los señalamientos que presentó el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, en una querella presentada ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

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“Rechazamos categóricamente sus alegaciones. Las mismas contienen afirmaciones incorrectas, carecen de contexto relevante y presentan una versión distorsionada de los hechos”, indicó Domenech en declaraciones escritas.

Según la querella de Negrón Reichard, los alegados patrones de intervención del secretario de la gobernación incluye una instrucción atribuida al secretario de la Gobernación, canalizada a través del subsecretario del DDEC, para paralizar el trámite de suspensiones sumarias que ya habían sido firmadas por el exsecretario conforme a recomendaciones de una evaluación interna.

Líderes del sector privado se dieron cita la mañana de este jueves en La Fortaleza para escuchar y discutir potenciales candidatos para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tras la repentina renuncia de Sebastián Negrón Reichard esta semana.La reunión comenzó a eso de las 9:50 a.m. y se le informó a El Nuevo Día que es dirigida por la gobernadora Jenniffer González Colón. En su carta de renuncia, Negrón Reichard afirmó que “la confianza ya no existe” y sostuvo que no podía continuar ejerciendo el cargo “con integridad y autonomía”.
1 / 16 | Tras salidas del DDEC: estos son los líderes del sector privado que llegaron a La Fortaleza. Líderes del sector privado se dieron cita la mañana de este jueves en La Fortaleza para escuchar y discutir potenciales candidatos para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tras la repentina renuncia de Sebastián Negrón Reichard esta semana. - Xavier Araújo

El documento también recoge presuntas gestiones directas del secretario de la Gobernación ante el DDEC relacionadas con decretos de créditos contributivos, incluyendo uno vinculado a una entidad que, según la querella, fue representada previamente por él durante su paso por una firma de cabildeo.

Negrón Reichard plantea que estos hechos podrían resultar incompatibles con el rol del funcionario y constituir posibles violaciones al Código Penal de Puerto Rico y a la Ley de Ética Gubernamental, entre otras disposiciones legales.

“Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, los asuntos planteados serán atendidos y aclarados en los foros correspondientes, donde prevalecerán los hechos y la evidencia. Por respeto a los procesos en curso y a las instituciones que los atienden, estas serán las únicas expresiones que realizaré sobre este asunto, en este momento”, indicó Domenech.

El momento en que reapareció Sebastián Negrón Reichard tras su inesperada salida del DDEC

El momento en que reapareció Sebastián Negrón Reichard tras su inesperada salida del DDEC

Es la primera aparición que hace pública tras su renuncia del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Mira su mensaje.

La querella trasciende el mismo día en que la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la designación de Carlos Ríos Pierluisi como nuevo secretario del DDEC.

Reacciona Sebastián Negrón

Por su parte, Negrón Reichard reaccionó a la divulgación de los documentos relacionados con los hechos que antecedieron su renuncia como secretario del DDEC, al señalar que estos son consistentes con las preocupaciones que ya había expresado a las autoridades competentes durante su gestión.

“Los hechos hoy expuestos son consistentes con las preocupaciones que expresé oportunamente a las autoridades correspondientes y que motivaron las acciones tomadas durante mi gestión en el DDEC, en cumplimiento de mis responsabilidades legales y éticas”, indicó Negrón Reichard en declaraciones escritas.

El exsecretario indicó además que ha optado por canalizar el asunto a través de los foros correspondientes. “Siempre he creído que los asuntos de esta naturaleza deben atenderse en los foros correspondientes y no en el tribunal de la opinión pública”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que continuará colaborando con cualquier proceso investigativo oficial en curso, al tiempo que defendió la importancia de preservar la independencia administrativa y el debido proceso dentro del servicio público.

En esa línea, señaló que no ofrecerá comentarios adicionales sobre el tema debido a la seriedad del asunto y a los procesos en curso.

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Departamento de Desarrollo Económico y ComercioFrancisco Domenech
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Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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