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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Jenniffer González tilda de “irresponsable” a la Junta Fiscal por lío en el contrato de Power Expectations

La primera ejecutiva dijo desconocer el contenido de la carta de 15 páginas que el organismo le envió para reiterar su rechazo al contrato y revelar múltiples cuestionamientos sobre el proceso de licitación

19 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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La gobernadora Jenniffer González Colón catalogó de “una irresponsabilidad” las acciones de la JSF con este contrato, el cual el organismo cuestionó desde temprano en el año. (Ramon "Tonito" Zayas)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Yabucoa - La gobernadora Jenniffer González Colón responsabilizó nuevamente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de los malos manejos en el contrato de Power Expectations para producir energía temporal. Pese a las múltiples objeciones expresadas por el organismo sobre ese contrato, la mandataria dijo que no fueron “diligentes” al evaluar el acuerdo.

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Jenniffer GonzálezJunta de Supervisión Fiscal
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Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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