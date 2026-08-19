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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Jenniffer González tilda de “irresponsable” a la Junta Fiscal por lío en el contrato de Power Expectations
La primera ejecutiva dijo desconocer el contenido de la carta de 15 páginas que el organismo le envió para reiterar su rechazo al contrato y revelar múltiples cuestionamientos sobre el proceso de licitación
19 de agosto de 2026 - 11:10 PM