Yabucoa - La gobernadora Jenniffer González Colón responsabilizó nuevamente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de los malos manejos en el contrato de Power Expectations para producir energía temporal. Pese a las múltiples objeciones expresadas por el organismo sobre ese contrato, la mandataria dijo que no fueron “diligentes” al evaluar el acuerdo.