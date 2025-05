“Basado en la información que hemos visto, no creemos que ninguna de las ofertas sea a precio más bajo, más ágil o más capaz que la de NFE y, como resultado, hemos sometido una protesta formal, toda vez que creemos que ofrecemos el costo más bajo y somos el proponente más capacitado. No obstante, no tenemos información clara de las ofertas o el proceso, dado que no ha habido comunicación con nosotros”, planteó Edens en la carta a la primera ejecutiva.