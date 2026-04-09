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Gobierno moderniza portal de mercado laboral con nuevas herramientas

La plataforma incluye estadísticas, publicaciones y funciones para mejorar la experiencia del usuario

9 de abril de 2026 - 1:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De izquierda a derecha: Jean K. González Santiago, programador'; Silvia Soto Pérez, economista principal; María del Pilar Vélez Casanova, secretaria del Trabajo; Elena Ortiz Rivera, secretaria auxiliar de Estadísticas y Publicaciones; Eileen Martínez Sanjurjo, economista senior y Noel Zayas Moró, economista senior. Estos empleados fueron quienes tuvieron a su cargo la modernización de la plataforma y están adscritos a la Secretaría Auxiliar de Estadísticas y Publicaciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) anunció este jueves el rediseño del portal de Información del Mercado Laboral de Puerto Rico, lo que mejoraría la navegación, integraría recursos educativos y facilitaría la toma de decisiones sobre desarrollo profesional y oportunidades de trabajo.

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La secretaria de la agencia, María del Pilar Vélez Casanova, aseguró que la iniciativa está dirigida a optimizar la accesibilidad, organización y experiencia del usuario al momento de acceder a datos laborales.

La rediseñada plataforma, mercadolaboral.pr.gov, cuenta con una interfaz moderna y de fácil navegación, que permite un acceso a estadísticas y publicaciones, entre otros datos.

“El rediseño de este portal representa un paso importante hacia la modernización de nuestros servicios y el fortalecimiento del acceso a información confiable. Exhorto a los patronos, trabajadores y a toda la ciudadanía a visitar el portal. Esta plataforma es un recurso clave para conocer las tendencias del empleo, identificar oportunidades y continuar fortaleciendo nuestro capital humano”, expresó la secretaria del DTRH.

La funcionaria añadió que la iniciativa se alinea con la política pública de la gobernadora, Jenniffer González Colón, enfocada en la modernización de los sistemas gubernamentales y en garantizar un acceso ágil y eficiente a los servicios e información para todos los ciudadanos.

Vélez Casanova destacó el rol protagónico de los empleados de la Secretaría Auxiliar de Estadísticas y Publicaciones quienes tuvieron a cargo el proyecto que se llevó a cabo sin costo alguno para la agencia.

Como parte de las nuevas funcionalidades, se incluye un espacio donde los ciudadanos podrán identificar al personal de campo de la mencionada Secretaría Auxiliar, conocer las regiones donde están asignados y los estudios que realizan.

Esta nueva función responde a los retos que enfrenta dicho personal al momento de llevar a cabo encuestas laborales, particularmente ante el aumento en la desconfianza ciudadana provocada por incidentes de fraude. Esta herramienta busca además, validar la identidad de los recopiladores y fortalecer la confianza del público en estos procesos.

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Departamento del TrabajoJenniffer González
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