Hacienda comienza a pagar los reintegros

El Departamento de Hacienda anunció este jueves el pago de casi $234.8 millones correspondientes a 96,273 reintegros, esto a cuatro días de haber abierto el ciclo contributivo.

La cantidad representa un aumento significativo cuando se compara con la misma fecha del ciclo contributivo anterior, cuando la primera nómina fue de $75,322,720, a unas 30,792 planillas procesadas, informó la gobernadora Jenniffer González Colón.

El secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, indicó que, a la fecha, se han radicado 155,848 planillas desde que inició el proceso de radicación el pasado lunes. Hacienda espera recibir entre 1.1 a 1.2 millones de planillas.

“Al momento tenemos aproximadamente 7,936 planillas más que el año pasado a la misma fecha. También hemos recibido 2,444,808 Comprobantes de Retención W-2 e Informativas, superando por 82,782 las recibidas el pasado año”, comunicó Pantoja Rodríguez.

Cabe destacar que el actual ciclo contributivo abrió un día antes que el año anterior.

Este año los contribuyentes que cualifiquen, podrán reclamar nuevamente el Crédito por Trabajo, el cual fluctuará a base de la cantidad de ingresos y dependientes elegibles de cada familia. Los requisitos de elegibilidad están disponibles en la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 22-02.

“Cada año hemos visto un aumento en la radicación de planillas, principalmente por los beneficios que pudieran recibir las familias en la isla bajo distintos programas, como el Crédito por Trabajo. Este año exhortamos a los contribuyentes a evaluar algunos de los beneficios contributivos aprobados como parte de la primera fase de la Reforma Contributiva, como el aumento en las aportaciones a las cuentas IRA educativas y a las Cuentas de Retiro Individual (IRA), entre otros”, explicó.

Sobre el cheque de alivio contributivo, el secretario recalcó que la agencia hará el cálculo y el pago adicional a quienes sean elegibles, posterior al 15 de abril, una vez se complete el trámite correspondiente entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal.

Entretanto, los contribuyentes podrán beneficiarse en esta planilla de las disposiciones incluidas en la primera fase de la reforma contributiva de la administración González Colón, como el aumento en la aportación a las cuentas educativas, elevando la deducción de $500 a $1,000, y el aumento a $7,000 en la aportación máxima a las Cuentas de Retiro Individual (IRA), la aportación máxima aumenta a $7,000.

Asimismo, se extendió la exención contributiva al alquiler de propiedad residencial hasta el 31 de diciembre de 2040. En el caso de la venta de la residencia principal localizada en Puerto Rico, la ganancia de capital estará exenta del pago de contribución sobre ingresos siempre que sea la residencia principal del vendedor y éste no sea beneficiario de la Ley 22-2022.

Está disponible, además, el Crédito de la Oportunidad Americana (AOTC, por sus siglas en inglés) que otorga un reembolso de una porción de los gastos incurridos para estudios universitarios por parte del contribuyente, su cónyuge o dependientes. Los gastos se refieren entre otros a la matrícula, cuotas y materiales requeridos.

Los contribuyentes pueden radicar sus planillas gratuitamente a través de la plataforma SURI o utilizando los servicios de cualquiera de los proveedores certificados por el Departamento, que incluyen Taxmania, ExpertTax, Planilla Plus, PRSoft y AimTributa.