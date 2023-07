El Departamento de Hacienda anunció hoy, lunes que desembolsará los primeros créditos para seniors y pensionados de bajos recursos, por $18,597,614, al cumplirse una semana del periodo de radicación.

Cualifican para el crédito senior personas que al último día del año contributivo 2022 tengan 65 años o más, su ingreso bruto no haya excedido de $15,000 anuales y que no hayan sido reclamados como dependientes en la planilla de otro contribuyente para dicho año contributivo. En el caso de personas casadas, cada cónyuge tendrá derecho a reclamar el crédito senior, siempre que el ingreso agregado de ambos contribuyentes no exceda $30,000.

Para el año contributivo 2022, el crédito senior es de $400, ya que el Departamento de Hacienda cumplió con la prueba de ingresos netos al Fondo General, establecida en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011.

PUBLICIDAD

Por otro lado, pueden optar por el crédito compensatorio para pensionados de bajos recursos pensionados de la Administración de Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno, del Sistema de Retiro de Maestros, Universidad de Puerto Rico, Autoridad de Energía Eléctrica y pensionados del sector privado, independientemente de su edad.

Este crédito compensatorio personal es de $300 para ciudadanos cuya única fuente de ingresos sea de una pensión por servicios prestados y la misma no exceda los $4,800 anuales. Los pensionados casados podrán reclamar el crédito por separado porque no se tomará como un agregado el total de ingresos.

Los créditos deben reclamarse electrónicamente a través de la plataforma SURI.

“El Formulario 481.1 está disponible desde el pasado 2 de julio y el periodo se extiende hasta el 16 de octubre, por lo que exhorto a todos los ciudadanos que cualifiquen, a solicitar su reembolso”, informó el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

Deben incluir con el formulario una identificación con fecha de nacimiento, como la licencia de conducir, la identificación con foto para personas de edad avanzada o cualquier documento que permita verificar la edad. De ser beneficiario del Seguro Social, debe someter el Formulario SSA 1099 (Declaración de Beneficios de Seguro Social), disponible en línea en www.ssa.gov o llamando al 1-800-772-1213.

También se requiere evidencia de otros ingresos que no hayan sido informados en un comprobante de retención o declaración informativa en Puerto Rico. Si no recibe ningún tipo de ingreso, deberá incluir una certificación negativa de la Administración del Seguro Social.

En ninguno de los casos se considerarán los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y no deben haber reclamado el Crédito por Trabajo (Earned Income Credit), en la Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos.