InvestPR lanza campaña “Momentum” con inversión de $350,000

Invest Puerto Rico (InvestPR) invertirá aproximadamente $350,000 para la nueva campaña de mercadeo de Puerto Rico como destino competitivo, confiable y probado para hacer negocios e innovar.

De acuerdo con la organización encargada de atraer nuevos negocios a la isla, la campaña, titulada “Momentum”, apoyará el reconocimiento cultural que Puerto Rico tiene a nivel global para ampliar la conversación y reforzar, además, que la isla ha sido, por años, un destino de negocios de clase mundial.

Ella Woger-Nieves, principal oficial ejecutiva de InvestPR, explicó que la campaña se enfoca en sectores como la manufactura avanzada, biociencias, tecnología, logística y servicios especializados, industrias que llevan décadas operando en Puerto Rico y que se han expandido sostenidamente.

“Puerto Rico no llegó a este momento por casualidad. Lo construyó por años. Momentum es un esfuerzo estratégico para reforzar, de manera responsable y transparente, que el impulso económico de la Isla no es reciente ni circunstancial, sino el resultado de décadas de ejecución continua y de capacidades probadas. Es una narrativa que es fundamental fortalecer para el desarrollo económico a largo plazo”, indicó Woger-Nieves.

La campaña presenta imágenes y escenas de la actividad económica que ocurre diariamente en Puerto Rico, destacando el talento de alto especializado de la isla y entornos reales de trabajo, como plantas de manufactura, laboratorios, centros de innovación y áreas de logística.

Por su parte, Sebastián Negrón Reichard, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y presidente de la junta de directores de InvestPR, comentó que “en un momento en que muchas empresas están evaluando procesos de reshoring y relocalización de operaciones, iniciativas como ‘Momentum’ ayudan a comunicar, de forma estratégica, las capacidades reales que Puerto Rico ha construido para atraer y sostener operaciones de alto valor”.

La campaña se lanzó el pasado fin de semana cuando miles de personas tenían a Puerto Rico en su radar ante la presentación del intérprete urbano boricua Bad Bunny en el Super Bowl. Momentum permanecerá activa hasta mediados de marzo.

Nicole Vilalte, principal oficial de mercadeo de InvestPR, detalló que Momentum se ejecutará en tres niveles: presencia amplia en plataformas digitales y de video durante el fin de semana del Super Bowl; colocaciones en televisión conectada; y distribución en plataformas profesionales como LinkedIn, dirigida a ejecutivos y quienes toman las decisiones vinculados a inversión y expansión de operaciones.