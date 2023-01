En un esfuerzo por ayudar a los residentes de Puerto Rico que reúnan los requisitos para reclamar el Crédito tributario por hijos (CTC), el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció la apertura de cuatro nuevas oficinas en la isla.

Los nuevos centros adicionales trabajarán por cita previa de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Están localizados en Guaynabo: Edificio DASE, Parque Industrial Los Frailes Calle C #475, Humacao: 3 Calle Boulevard Nicanor Vázquez, Mayagüez: 349 Avenida Hostos, y en Ponce: 2050 Ponce Bypass.

Los interesados en recibir información pueden llamar deben llamar al 844-545-5640 para programar cita.

“Seguimos comunicándonos con los residentes de Puerto Rico para compartir información importante acerca de cómo recibir el Crédito tributario por hijos y para obtener ayuda más allá de nuestro horario normal,” dijo Ken Corbin, Comisionado de Salarios e Inversiones del IRS y Oficial de Experiencia del Contribuyente del IRS.

La agencia federal además dijo que organizará un evento especial este próximo sábado, 28 de enero, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC) en Guaynabo, Puerto Rico, ubicado dentro del edificio City View Plaza II en 48 Carr. 165 km. 1.2, Guaynabo, para atender a personas sin cita previa. Normalmente, los centros están abiertos de lunes a viernes solo con cita previa.

El personal del IRS brindará todos los servicios que se ofrecen de manera rutinaria en la oficina. A la vez que indicaron que no se aceptarán pagos en efectivo.

Las personas que acudan a una cita deben traer los siguientes documentos:

• Identificación actual con foto emitida por el gobierno,

• Tarjetas de Seguro Social para los miembros de su hogar, incluidos cónyuge y dependientes (si corresponde) y

• Cualquier carta o notificación del IRS recibida y documentos relacionados.

• Si planifica solicitar servicios de verificación de identidad, debe traer dos formas de identificación y una copia de la declaración de impuestos presentada para el año en cuestión si presentó una declaración.

Durante la visita, el personal del IRS también puede solicitar la siguiente información:

• Una dirección postal actual, y comprobante de información de la cuenta bancaria en su declaración de impuestos para recibir pagos o reembolsos por depósito directo.

Habrá intérpretes de idiomas extranjeros disponibles. El personal del IRS programará citas para una fecha posterior para las personas sordas o con problemas de audición que necesitan servicios de interpretación y lenguaje de señas.

Crédito por hijos

Sobre el crédito tributario por hijos para 2021, la agencia dijo que este tiene un valor de hasta $3,600 por cada niño menor de 5 años y $3,000 por cada niño mayor.

Para solicitarlo los residentes de Puerto Rico deben presentar una declaración de impuestos federales ante el IRS para reclamar el Crédito tributario por hijos. El crédito se puede reclamar en el Formulario 1040-PR, Declaración Federal de Contribución sobre el Trabajo por Cuenta Propia para Residentes de Puerto Rico, Formulario 1040-SS, Declaración de Impuestos sobre el Trabajo por Cuenta Propia de EE.UU., Formulario 1040, Declaración de Impuesto sobre el Ingreso de Individuos de EE.UU. o el Formulario 1040-SR, Declaración de impuestos de EE. UU. para personas mayores. El formulario 1040-PR es un formulario en español. El Formulario 1040 y el Formulario 1040-SR tienen versiones en español.

Las familias que no deben impuestos al IRS pueden presentar su declaración de impuestos de 2021 y reclamar el Crédito tributario por hijos para el año tributario 2021 en cualquier momento hasta el 15 de abril de 2025, sin ninguna multa. Muchas personas elegibles no han presentado una declaración de impuestos para reclamar el crédito, ya sea porque normalmente no presentan una declaración de impuestos, nunca han tenido que presentar una declaración de impuestos federales o no se han enterado de los cambios en la ley.