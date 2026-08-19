IRS dará orientación a contribuyentes en Lares

Como parte de una iniciativa en expansión para llegar a los contribuyentes de comunidades de todo el país, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) anunció un evento especial en Lares para ayudar a los residentes locales.

El IRS visitará la ciudad de los patriotas para instalar allí el Centro de Asistencia al Contribuyente temporal y brindar a los contribuyentes de Lares la oportunidad de reunirse personalmente con empleados del IRS.

El IRS colabora con el Centro de Usos Múltiples Israel Torres para organizar el evento en Barrio Callejones Km 2.6, Carretera PR-454, desde el martes, 25 de agosto hasta el jueves, 27 de agosto de 9 am a 4 pm.

No es necesario hacer cita para recibir servicios en el centro, según se informó en comunicado de prensa. Para obtener ayuda, deben presentar una identificación con fotografía vigente emitida por el estado o el gobierno, así como cualquier carta o notificación pertinente recibida del IRS y los documentos que se soliciten.

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El IRS también invita a profesionales de impuestos, abogados y preparadores de planillas, junto con sus clientes, a asistir para tratar asuntos relacionados con sus cuentas.

Durante la visita, los contribuyentes pueden reunirse personalmente con empleados del IRS para recibir los siguientes servicios:

Consultas sobre cuentas (ayuda con cartas, notificaciones y embargos de salarios o cuentas bancarias).

Ajustes (cambios en la información de la cuenta tributaria o en los pagos).

Asistencia básica sobre leyes tributarias (respuestas relacionadas con planillas federales individuales).

Acuerdos de pago. Dado que se trata de una ubicación temporal, los empleados del IRS no pueden aceptar pagos de ningún tipo. Se recomienda a los contribuyentes realizar los pagos en línea.

Autenticación de la identidad del contribuyente como parte del Programa de Protección al Contribuyente (TPP, por sus siglas en inglés).

Transcripciones y formularios tributarios.

Información sobre los recursos y herramientas disponibles en IRS.gov.

Se ofrecerá servicio en diversos idiomas a través de un sistema de traducción telefónica. Para las personas sordas o con dificultades auditivas que requieran servicios de interpretación en lengua de señas, los empleados del IRS programarán citas para una fecha posterior. Alternativamente, estas personas pueden llamar al número TTY/TDD 800-829-4059 para concertar una cita.

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