IRS dará orientación a contribuyentes en Lares
El evento será del 25 al 27 de agosto
19 de agosto de 2026 - 11:10 PM
19 de agosto de 2026 - 11:10 PM
Como parte de una iniciativa en expansión para llegar a los contribuyentes de comunidades de todo el país, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) anunció un evento especial en Lares para ayudar a los residentes locales.
El IRS visitará la ciudad de los patriotas para instalar allí el Centro de Asistencia al Contribuyente temporal y brindar a los contribuyentes de Lares la oportunidad de reunirse personalmente con empleados del IRS.
El IRS colabora con el Centro de Usos Múltiples Israel Torres para organizar el evento en Barrio Callejones Km 2.6, Carretera PR-454, desde el martes, 25 de agosto hasta el jueves, 27 de agosto de 9 am a 4 pm.
No es necesario hacer cita para recibir servicios en el centro, según se informó en comunicado de prensa. Para obtener ayuda, deben presentar una identificación con fotografía vigente emitida por el estado o el gobierno, así como cualquier carta o notificación pertinente recibida del IRS y los documentos que se soliciten.
El IRS también invita a profesionales de impuestos, abogados y preparadores de planillas, junto con sus clientes, a asistir para tratar asuntos relacionados con sus cuentas.
Los contribuyentes pueden consultar las preguntas de la Publicación 5973 del IRS, ¿Debería visitar un Centro de Asistencia al Contribuyente?, para determinar si deben presentar una planilla enmendada en lugar de visitar un Centro de Asistencia al Contribuyente (CAV). Asimismo, deben revisar la Publicación 5895 del IRS, ¿En quién confía para preparar su declaración?, la cual detalla cómo los profesionales de confianza firman las planillas, entregan copias y permanecen disponibles para responder preguntas posteriores.
Durante la visita, los contribuyentes pueden reunirse personalmente con empleados del IRS para recibir los siguientes servicios:
Se ofrecerá servicio en diversos idiomas a través de un sistema de traducción telefónica. Para las personas sordas o con dificultades auditivas que requieran servicios de interpretación en lengua de señas, los empleados del IRS programarán citas para una fecha posterior. Alternativamente, estas personas pueden llamar al número TTY/TDD 800-829-4059 para concertar una cita.
Los contribuyentes que deseen hablar personalmente con un empleado del IRS, pero no puedan asistir al evento de Lares deben llamar al 844-545-5640, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., para programar una cita en un Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC) cercano. La sección Comuníquese con su oficina local del IRS contiene información sobre los Centros de Asistencia al Contribuyente del IRS.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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