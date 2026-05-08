Jenniffer González espera que los alivios contributivos queden establecidos por ley

Luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó el pago de un cheque de alivio contributivo, la gobernadora Jenniffer González Colón se mostró esperanzada en que se apruebe una reforma contributiva para el próximo año y que no se tenga que recurrir otro año más a un pago único.

Este mes, casi 700,000 contribuyentes recibirán un cheque que será calculado, entre otras cosas, por ajustes en las tasas contributivas y aumento en las deducciones.

“Mi meta es que podamos aprobar una reforma contributiva que ponga estas escalas en ley y así automáticamente lo recibiría la gente como parte de la rendición de su planilla”, indicó este jueves González Colón en La Fortaleza tras anunciar la aprobación del alivio.

Aunque la gobernadora dejó claro que la prioridad es que se apruebe una reforma contributiva permanente, no fue categórica en si repetiría o no un mecanismo similar al “Cheque para ti”, de no aprobarse las enmiendas propuestas al Código de Rentas Internas.

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“Soy una mujer de mucha fe y me gustaría que esto fuera por ley para que a la gente no se le retire tanto de su cheque”, dijo la mandataria al respecto.

El paquete de medidas propuesto por la administración González Colón para, entre otras cosas, reducir la tasa impositiva a individuos, se encuentra aún bajo la evaluación de la Asamblea Legislativa.

A principios del 2026, la gobernadora radicó el Proyecto de la Cámara (PC) 1014 (y su versión en el Senado, PS 912) proponiendo una ampliación de los umbrales contributivos, un incremento de la deducción por dependiente a $5,000, así como eliminar la contribución adicional de 5% a contribuyentes con ingresos mayores de $500,000 y ajustes anuales por inflación.

Como fuente de repago, se propuso eliminar ciertos incentivos y exenciones, incluyendo la exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para equipos solares, así como la exención de arbitrios a vehículos eléctricos e híbridos.

Aunque el plan del gobierno era acelerar los cambios al sistema contributivo del país para que estos entraran en vigor para el ciclo contributivo que cerró el pasado 15 de abril, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) frenó los proyectos indicando que eran inconsistentes con el plan fiscal vigente.

Según sus estimados, las medidas reducirían los ingresos del gobierno en $563 millones para el año fiscal 2026, alcanzando $3,293 millones en cinco años.