Jenniffer González no llega a encuentro de aspirantes de la gobernación ante la Cámara de Comercio

El Nuevo Día se comunicó con el comité de campaña de González, pero al momento no ha obtenido respuesta.

El presidente de la Cámara de Comercio, Ramón A. Pérez Blanco, dijo por su parte que “la comisionada se excusó. Sabemos que las agendas de los candidatos tienen vida propia . A mí me hubiese encantado que ella estuviera aquí, pero entendemos que cada candidato tiene su compromiso”.

“El super PAC no está endosando candidatos a la gobernación. El enfoque siempre ha sido la Legislatura y no vamos a participar de campañas a la gobernación porque no queremos que sea una entidad partidista y si escoges candidatos a gobernación y comisionado residente, te defines con un partido. Por eso nos enfocamos en la Legislatura y aspiramos a tener candidatos de casi todos los partidos”, sentenció.