Junta de Planificación proyecta una desaceleración económica en Puerto Rico

Sin embargo, Morales Martínez reconoció que las proyecciones más recientes no contemplan el impacto que tendrían en la economía puertorriqueña, las medidas implementadas por el presidente Donald Trump que afectan el comercio exterior y que pudieran provocar un aumento inflacionario.

“Ahora mismo, decir cuál va a ser el efecto (de las órdenes de Trump) puntualmente, no sería responsable por parte de la JP. Se hablaba de un efecto inflacionario desde que ganó el presidente (Trump) y la realidad es que no lo hemos sentido, porque sus políticas no han tenido ese efecto todavía en Puerto Rico”, respondió Morales Martínez a preguntas de El Nuevo Día.