La empresa de Warren Buffett invierte $350 millones en The New York Times

Omaha, Nebraska - Seis años después de que Warren Buffett vendiera todos los periódicos de Berkshire Hathaway y pronosticara un declive interminable para la mayor parte del sector, Berkshire reveló el martes una nueva inversión de $350 millones en The New York Times.

El movimiento un tanto sorprendente destacó la actualización trimestral que Berkshire presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores sobre las tenencias de acciones de la compañía en el último trimestre de Buffett como CEO. Berkshire también aumentó su inversión en Chevron justo antes de que el presidente Donald Trump ordenara la detención del presidente de Venezuela, y la empresa con sede en Omaha continuó vendiendo más de sus acciones de Bank of America y Apple.

Cuando Buffett vendió las docenas de periódicos de Berkshire en 2020 concluyó que el sector estaba “frito”. Pero incluso entonces sugirió que a los periódicos con una marca nacional como el Times o The Wall Street Journal aún les podría ir bien.

“Para Berkshire Hathaway, es el momento de cerrar el círculo de la reinversión en noticias y un enorme voto de confianza de Berkshire en la estrategia empresarial de The New York Times”, dijo Tim Franklin, profesor y catedrático de noticias locales en la Facultad de Periodismo Medill de la Universidad Northwestern.

Franklin dijo que el Times puede tener sus raíces en el negocio de los periódicos, pero hoy es un próspero negocio digital con juegos populares como Wordle, una conocida plataforma deportiva llamada The Athletic y más de 12 millones de suscriptores digitales. Franklin afirma que quizá los periódicos locales en dificultades puedan aprender de la “potencia digital” en que se ha convertido el Times y encontrar formas de ofrecer juegos en línea y mostrar la cobertura deportiva local que los lectores no pueden obtener en otros sitios.

Estos archivos trimestrales de la cartera de acciones no dejan claro si Buffett hizo cada movimiento o si lo hizo uno de los otros gestores de inversiones de Berkshire. Por lo general, Buffett se encargaba de cualquier inversión de más de $1,000 millones, por lo que, dada la cuantía de esta inversión en Times, no es seguro que fuera una de sus apuestas.

Pero muchos inversores seguirán intentando copiarlo debido a la notable trayectoria de Buffett durante décadas antes de que cediera el título de Consejero Delegado a Greg Abel en enero, tras seis décadas al frente de Berkshire. Las acciones del Times subieron casi un 3% en las operaciones posteriores a la divulgación de la participación por parte de Berkshire.

Berkshire también adquirió unos 8 millones de acciones más de Chevron en el trimestre para tener más de 130 millones de acciones del gigante petrolero. Esa fue una apuesta particularmente oportuna porque las acciones de Chevron se han disparado desde que Trump prometió revitalizar el negocio petrolero de Venezuela, pero Buffett ha sido durante mucho tiempo optimista sobre el negocio del petróleo y Berkshire ha sido un importante inversor en Chevron y Occidental Petroleum durante varios años.

Chevron es la única gran petrolera estadounidense con operaciones significativas en Venezuela, donde produce unos 250,000 barriles diarios. Chevron, que invirtió por primera vez en Venezuela en la década de 1920, opera en el país a través de empresas conjuntas con la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A., comúnmente conocida como PDVSA. Las acciones de Chevron han subido casi un 19% desde principios de 2026, justo antes de que Estados Unidos capturara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una redada

Los otros movimientos notables que Berkshire hizo en los últimos tres meses de 2025 incluyeron la venta de aproximadamente 50 millones de acciones de Bank of America, aunque todavía posee casi 81 millones de acciones del banco que comenzó a comprar en 2011 mientras Bank of America luchaba contra los efectos de la crisis de las hipotecas subprime. Y Berkshire recortó unos 10 millones de acciones de su enorme participación en Apple, aunque seguía teniendo casi 228 millones de acciones a finales del año pasado.

