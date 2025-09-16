Opinión
16 de septiembre de 2025
Donald Trump presenta una demanda por difamación de $15,000 millones contra The New York Times

El presidente acusa al periódico de una campaña de difamación intencional y maliciosa a lo largo de décadas

16 de septiembre de 2025 - 7:03 AM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Trump acusó a The New York Times de mentir sobre él y difamarlo, diciendo que se ha convertido en “un virtual ‘portavoz’ del Partido Demócrata de izquierda radical”. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - El presidente Donald Trump presentó el lunes una demanda por difamación de $15,000 millones contra The New York Times y cuatro de sus periodistas, según documentos judiciales.

RELACIONADAS

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Florida, nombra varios artículos y un libro escritos por dos de los periodistas de la publicación y publicados antes de las elecciones de 2024, diciendo que son “parte de un patrón de décadas de The New York Times de difamación intencional y maliciosa contra el presidente Trump".

La demanda dice que “los demandados publicaron tales declaraciones de manera negligente, con conocimiento de la falsedad de las declaraciones y/o con indiferencia imprudente a su verdad o falsedad”.

The New York Times no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios el martes temprano.

En una publicación de Truth Social anunciando la demanda, Trump acusó a The New York Times de mentir sobre él y difamarlo, diciendo que se ha convertido en “un virtual ‘portavoz’ del Partido Demócrata de izquierda radical”.

Trump ha atacado a otros medios de comunicación, incluyendo la presentación de una demanda por difamación de $10,000 millones contra The Wall Street Journal y el magnate de los medios Rupert Murdoch en julio, después de que el periódico publicara una historia que informaba sobre sus vínculos con el adinerado financiero Jeffrey Epstein.

Donald Trump, The New York Times, Demanda
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
