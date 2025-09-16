Donald Trump presenta una demanda por difamación de $15,000 millones contra The New York Times
El presidente acusa al periódico de una campaña de difamación intencional y maliciosa a lo largo de décadas
16 de septiembre de 2025 - 7:03 AM
Nueva York - El presidente Donald Trump presentó el lunes una demanda por difamación de $15,000 millones contra The New York Times y cuatro de sus periodistas, según documentos judiciales.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Florida, nombra varios artículos y un libro escritos por dos de los periodistas de la publicación y publicados antes de las elecciones de 2024, diciendo que son “parte de un patrón de décadas de The New York Times de difamación intencional y maliciosa contra el presidente Trump".
La demanda dice que “los demandados publicaron tales declaraciones de manera negligente, con conocimiento de la falsedad de las declaraciones y/o con indiferencia imprudente a su verdad o falsedad”.
The New York Times no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios el martes temprano.
En una publicación de Truth Social anunciando la demanda, Trump acusó a The New York Times de mentir sobre él y difamarlo, diciendo que se ha convertido en “un virtual ‘portavoz’ del Partido Demócrata de izquierda radical”.
Trump ha atacado a otros medios de comunicación, incluyendo la presentación de una demanda por difamación de $10,000 millones contra The Wall Street Journal y el magnate de los medios Rupert Murdoch en julio, después de que el periódico publicara una historia que informaba sobre sus vínculos con el adinerado financiero Jeffrey Epstein.
