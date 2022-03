La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) salió al paso a los bonistas organizados de la Autoridad de Energía Eléctrica (Ad Hoc-AEE) al plantear que si el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) no puede implementarse según se pactó, entonces la compensación que estos negociaron no se justifica y por ende, habría que reducir la paga que recibirían o continuar adelante con un litigio para demostrar que los bonistas no poseen los derechos que alegan sobre los ingresos de la corporación pública.