El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, expresó esta mañana que le urge conocer la postura tanto de su homólogo en el Senado, José Luis Dalmau Santiago, como del portavoz penepé, Thomas Rivera Schatz, sobre el Acuerdo de Respaldo a la Reestructuración (RSA, en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“No habrá ambiente del lado de nosotros (en la Cámara) si no están alineados y nos dicen qué quieren. Quiero ver por dónde van los tiros y me reuniré con los líderes de allá”, dijo Hernández Montañez al referirse a legislación sobre el RSA de la AEE.

En el caso del gobernador Pedro Pierluisi, el líder legislativo sostuvo que el primer ejecutivo quiere “mejorar” el RSA y que sea mediante legislación.

El domingo, Hernández Montañez enumeró cinco puntos que tienen que ser mejorados del parco original alcanzado en el 2019, como la necesidad de que el recorte de la deuda sea mayor al contemplado y se garanticen los pagos al sistema de retiro de pensión definida de los empleados de la AEE, sistema que sufre actualmente de un millonario déficit actuarial.

Sin embargo, ayer Dalmau Santiago se limitó a indicarle a la prensa que favorece que los lineamentos finales sean legislados, aunque no lo plasmó así en un documento ante la jueza Laura Taylor Swain.

No obstante, también dijo que hubiera sido preferible que Hernández Montañez se reuniera primero antes del hacer el anuncio del domingo y levantó bandera sobre las consecuencias de eliminar lo ya negociado en el 2019.

“Hay que estudiarlo y evaluarlo (para ver) qué consecuencias e impacto tiene. ¿Eso provocaría que se levanten los acreedores de la mesa de negociación? Antes de hacerlo hay que saber cuáles son las consecuencias”, indicó Dalmau Santiago.

Hoy al mediodía, Dalmau Santiago reconoció que no ha leído el RSA de la AEE. No mencionó su asesores suyos lo han hecho. Sí dijo que su postura sigue siendo que él atenderá cualquier medida que cruce de la Cámara.

“Pero eso no ha ocurrido y no ha ocurrido no puedo trabajar en algo que no puedo ver para evaluarlo y estudiarlo”, dijo Dalmau Santiago.

Esta mañana, el representante popular Luis Raúl Torres dijo que le sorprendió la postura de Dalmau Santiago, particularmente que sus abogados no plasmaran en un documento ante la jueza Taylor Swain, como sí lo hizo la Cámara, la necesidad de que la Legislatura intervenga en el proceso.

“La razón que da José Luis Dalmau me parece incomprensible cuando dice que le dijo a los abogados que evaluaran y que le dijeron que no había que hacer nada en ese momento. Hay acreedores que le están pidiendo a la jueza que nos saquen del medio y la posición que tenía que presentar era que queríamos (la Legislatura) ser parte y eso fue lo que hizo la Cámara”, dijo Torres a preguntas de El Nuevo Día.

“La realidad es que no veo voluntad del presidente del Senado”, agregó Torres, quien igualmente emplazó a las delegaciones minoritarias como Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, el Partido Independentista Puertorriqueño y el senador independiente José Vargas Vidot a que se expresen sobre el tema.

Entretanto, Hernández Montañez indicó que necesita reunirse esta semana con Rivera Schatz y con Dalmau Santiago. El domingo indicó que no se radicará un proyecto de ley que atienda el RSA si no hay ambiente en el Senado para que sea aprobado y se necesitan 14 votos.

La semana que viene la Comisión de Hacienda de la Cámara celebrará vistas públicas sobre la deuda de la AEE y está citado el componente fiscal del gobierno, el Negociado de Energía, la AEE y la Utier, dijo el representante Jesús Santa Rodríguez, quien le dio hasta este jueves a los citados para que entreguen memoriales.

“Hay que ver las cosas positivas y ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Entre todo lo que dijo... él (Dalmau Santiago) dice algo positivo y es importante y es que se requiere acción legislativa. Hay que ver qué él quiere incluir porque no se puede aquí buscar una victoria política en algo que es mega controversial y que hay que resolver”, dijo Hernández Montañez, al precisar que eventualmente saldrá de la Cámara un proyecto de ley que incluirá peticiones que haga el Senado.

“Aquí está todo el mundo pensando en las elecciones y esos que están pensando en las elecciones son los primeros que van a caer derrotados”, dijo.

También señaló que el electorado decidió en las elecciones pasadas cambiar la Legislatura “porque la Legislatura no hizo nada y se quedó ausente” y que la postura de Dalmau Santiago, en el Senado, implica un voto.

Torres, por su parte, explicó a El Nuevo Día que la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le relató al caucus popular que la importancia de la intervención legislativa en el proceso del RSA estriba en que mediante legislación se pueden alcanzar una serie de pagos fijos que no estarían sujetos al vaivén de los ingresos de la AEE.

Uno de estos cargos es el llamado cargo de transacción, que se elevaría a 4.5 centavos el kilovatio/hora. No obstante, Torres presentó al caucus popular una tabla en que compara los diferentes cargos que enfrenta el cliente de la AEE, tanto ahora sin pago a la deuda, el cargo de pago de deuda sin el RSA, el pago de deuda con el RSA de 2019 y lo que propone la Cámara.

Según la información provista por la Cámara, el costo kilovatio/hora con el RSA alcanzaría 51.59 centavos, poco menos de tres centavos que el pago a la deuda sin el RSA. La Cámara quiere aumentar el recorte a la deuda de un 32% a un 50%, rechazar el llamado Impuesto al Sol y renegociar una serie de cargos adicionales como subsidios, la Contribución en Lugar de Impuestos y una serie de subsidios.

En busca de diálogo

Hernández Montañez sostuvo que es importante que tanto los senadores penepés como populares se reúnan entre ellos y determinen qué puntos del RSA del 2019 quieren modificar, si algunos.

“Me faltan 13 votos y yo adjudico que José Luis está del lado de acá”, dijo Hernández Montañez, al sostener que solo conocer la postura de Dalmau Santiago. “Aquí hay un pacto ya de 2019 y lo que estamos diciendo es que, de ese pacto... hay un pacto hecho y ya nosotros dijimos qué cosas nosotros no estamos de acuerdo”.

“Nosotros que leímos el acuerdo, que lo analizamos y lo discutimos en el caucus, hemos encontrado cinco cosas que hay que mejorar del acuerdo y si quiere añadirle tres más, tiene que decir públicamente qué es”, agregó. “Necesito saber qué él apoya y qué él está dispuesto a quitar o a poner y si no se legisla tendremos que acatar lo que se decida en el 2019 y ese es el momento histórico en que estamos″.

Hernández Montañez recordó que el pasado martes Dalmau Santiago dijo públicamente que el Senado se expresaría ante Taylor Swain sobre la necesidad de que la Legislatura tuviera su turno al bate y analizara el RSA.

“Había leído expresiones de él previas de que iría al tribunal, eso antes de nosotros expresarnos”, dijo Hernández Montañez.

Hace transmisión en vivo

En una transmisión en vivo por su cuenta de Facebook, el presidente de la Cámara recalcó que la única expresión formal en el tribunal la presentó el cuerpo legislativo que preside y que Pierluisi también se opuso a la alternativa de la mediación y que favorece que la Legislatura intervenga en el proceso.

“Hacemos un llamado, conociendo lo que ha ocurrido en los primeros 14 meses de iniciativas de la Cámara detenidas en el Senado, (así que) emplazamos a los senadores principalmente a las minorías que se han trancado y no han dejado que las medida trasciendan a que asuman una posición”, dijo Hernández Montañez.

“Uno no va a la Legislatura a ser observador y emplazamos al Senado a que tome acciones”, insistió. “Y nadie radicó nada ante el tribunal así que no hay una expresión”, dijo.

Al referirse a Dalmau Santiago señaló: “hay que ver cuales son las posiciones conociendo a José Luis, traerá algo”, dijo. “Y si va a contar los votos para ver si vale la pena comenzar a redactar”, agregó al referirse a un proyecto de ley.

“El único que veo en la línea de que hay que legislar, de una manera que hay que rebuscar sus expresiones, por lo menos ha dicho que está alineado a lo nuestro es el presidente del Senado”, dijo Hernández Montañez.

También hizo un llamado público a los ciudadanos a que se comuniquen con los senadores. argumentando que se tiene que saber si los funcionarios electos en ambos cuerpos legislativos tienen “la voluntad política, los pantalones y las faldas bien puestas para atender este tema”.

“Hay que saber dónde está cada uno”, dijo. “Pregunten si están dispuestos a que nos aumenten la luz de manera arbitraria y sin intervención legislativa y si se van a aquedar como observadores para votarles en contra en las próximas elecciones”.