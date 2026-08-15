La Junta Fiscal cancela el contrato de Power Expectations

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) revocó este viernes su aprobación al contrato de $5,887 millones entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el consorcio compuesto por Power Expectations LLC, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor LLC, y ordenó a la corporación pública rescindir el acuerdo.

La determinación surge luego de que ERock Inc., empresa matriz de Enchanted Rock, informara el pasado 7 de agosto que no participaba en el proyecto de generación temporera y que su nombre y firma fueron utilizados sin autorización.

“La Junta Fiscal entiende que el contrato está irreparablemente viciado”, sostuvo la noche de este viernes el organismo fiscal en su comunicación.

La JSF también refirió los asuntos relacionados con el contrato a las autoridades pertinentes. Lo que se suma a los referidos que hizo Josué Colón, zar de Energía, ayer, jueves, al Departamento de Justicia y Fiscalía federal.

El contrato desaprobado por la JSF tenía una vigencia de 10 años y contemplaba el despliegue, instalación, operación y mantenimiento de unidades temporeras de generación con una capacidad total de 400 megavatios (MW).

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Según la 3PPO, que estuvo a cargo del proceso de adquisición, Power Expectations no contaba por sí sola con la capacidad financiera ni los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar el contrato sin la participación de Enchanted Rock.

“Dado que Enchanted Rock afirmó nunca haber participado en el proceso, el contrato está irreparablemente viciado”, concluyó la Junta Fiscal.

El acuerdo fue suscrito el 10 de junio, luego de que la 3PPO realizara una solicitud de propuestas a raíz de las instrucciones del Negociado de Energía de Puerto Rico en marzo de 2025 para atender una insuficiencia de generación proyectada de entre 700 MW y 850 MW y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico.

La Junta Fiscal aclara cuándo recibió el contrato

Sin embargo, la JSF señaló que han transcurrido 66 días desde la firma del contrato sin que se haya informado progreso significativo en el proyecto.

La AEE presentó el contrato a la JSF para su revisión el 16 de enero de 2026. La Junta Fiscal emitió una aprobación condicional el 8 de mayo y una determinación final el 2 de junio, después de expresar preocupaciones sobre el precio y valor del contrato, el calendario del proyecto y la capacidad financiera y de ejecución de Power Expectations, incluida la fianza de cumplimiento requerida para garantizar el desempeño de la empresa.

El organismo fiscal recalcó que su revisión depende, en buena medida, de que las entidades gubernamentales que suscriben los contratos realicen una evaluación adecuada de las partes contratantes y de la información que presentan.

Tanto la aprobación condicional del 8 de mayo como la resolución del 2 de junio establecían que el ente federal podía reevaluar su aprobación si posteriormente conocía de “cualquier inexactitud o tergiversación, intencional o no”.

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“Este contrato ya no resulta conforme con la política de revisión de contratos de la Junta de Supervisión”, sostuvo el organismo.

La JSF aclaró que no toma una posición sobre la controversia entre Power Expectations y Enchanted Rock, sino que su determinación se fundamenta en la exactitud y exhaustividad de la documentación que le fue presentada y en el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales aprobó el contrato.