La Junta Fiscal favorece el proyecto de permisos de la gobernadora

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) favorece el proyecto de permisos presentado por la gobernadora Jenniffer González Colón y fueron más allá al indicar que atender el tema es “esencial” para el desarrollo de la isla.

Sí dijeron que mantendrán el ojo puesto en los costos que representa implementar esta medida.

En declaraciones escritas, la JSF expresó que “la reforma de permisos ha sido un enfoque constante del Plan Fiscal para Puerto Rico y la Junta de Supervisión considera positiva la iniciativa del gobierno de encontrar una solución que impulse a Puerto Rico hacia adelante”.

Agregaron que “esto es esencial para el crecimiento económico de Puerto Rico”.

Sí se reservaron atender otros asuntos que surjan con la discusión de este proyecto que ya se discute en el Senado, donde se radicó como el Proyecto del Senado 1183 (PS 1183).

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Específicamente, indicaron que prestarán atención a los costos que pueda representar la medida, la cual se estima tendría un costo millonario para el gobierno.

“En la medida en que surjan costos adicionales, estos se atenderán mediante el proceso presupuestario ordinario”, agregaron.

Al presentar el proyecto, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, dejó saber que, como parte del proceso, habían mantenido conversaciones con la JSF.

En la primera vista del proyecto en el Senado, el secretario dejó saber que el Código de Planificación y Permisos tendría un costo estimado de $6.9 millones.