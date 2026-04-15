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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Junta Fiscal favorece el proyecto de permisos de la gobernadora

El ente federal aseguró, además, que mantendrá el ojo puesto en los costos que representa implementar esta medida

15 de abril de 2026 - 10:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Junta se reservó, en tanto, atender otros asuntos que surjan con la discusión de este proyecto que ya se discute en el Senado, donde se radicó como el Proyecto del Senado 1183 (PS 1183). (Xavier Araújo)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) favorece el proyecto de permisos presentado por la gobernadora Jenniffer González Colón y fueron más allá al indicar que atender el tema es “esencial” para el desarrollo de la isla.

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Sí dijeron que mantendrán el ojo puesto en los costos que representa implementar esta medida.

En declaraciones escritas, la JSF expresó que “la reforma de permisos ha sido un enfoque constante del Plan Fiscal para Puerto Rico y la Junta de Supervisión considera positiva la iniciativa del gobierno de encontrar una solución que impulse a Puerto Rico hacia adelante”.

Agregaron que “esto es esencial para el crecimiento económico de Puerto Rico”.

Sí se reservaron atender otros asuntos que surjan con la discusión de este proyecto que ya se discute en el Senado, donde se radicó como el Proyecto del Senado 1183 (PS 1183).

Específicamente, indicaron que prestarán atención a los costos que pueda representar la medida, la cual se estima tendría un costo millonario para el gobierno.

“En la medida en que surjan costos adicionales, estos se atenderán mediante el proceso presupuestario ordinario”, agregaron.

Al presentar el proyecto, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, dejó saber que, como parte del proceso, habían mantenido conversaciones con la JSF.

En la primera vista del proyecto en el Senado, el secretario dejó saber que el Código de Planificación y Permisos tendría un costo estimado de $6.9 millones.

Según el secretario, estos fondos podrían salir de dinero que ya tiene el gobierno e insistió en que no representa esto un impacto al Fondo General. El estimado del costo incluye $1.7 millones para nómina por puestos nuevos que crea la medida y $5.2 millones para crear el andamiaje propuesto en la reforma, el cual incluye cambios en agencias ya existentes y crear entidades nuevas, todo bajo el DDEC.

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Junta de Supervisión Fiscal
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Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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