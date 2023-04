Un grupo de senadores y representantes trabajará como meseros el próximo martes 2 de mayo en un evento que busca crear conciencia sobre las condiciones laborales de las personas que trabajan a base de propinas en Puerto Rico.

La actividad denominada “Server for an hour” (”Mesero por una hora”) es coordinada por el grupo de trabajo Justicia Salarial y la organización One Fair Wage de Estados Unidos. La misma se llevará a cabo en el salón Yiye Ávila en el edificio Baltasar Corrada del Río del Senado, en el Paseo Covadonga.

Randy Negrón, de Justicia Salarial, indicó que en el evento participarán como meseros una decena de senadores, representantes, ayudantes legislativos y miembros de la Fundación Kellogg de Puerto Rico.

Entre los que han confirmado su asistencia figuran: los senadores Rafael Bernabe y Carmelo Ríos, y el representante José Bernardo Márquez. Se espera la confirmación de los legisladores Luis Raúl Torres y Héctor Ferrer, quienes habían expresado su interés de participar, según Negrón, así como de la senadora Elizabeth Rosa, co-autora del proyecto 754 del Senado (P del S 754).

La actividad busca impulsar el P del S 754, que hace justicia salarial a las personas que trabajan a base de propinas.

“Las meseras llevamos años reclamando un aumento en nuestro subsalario que desde 1991 es de $2.13 más propinas. Es por eso que en esta ocasión le pediremos a quienes crean leyes que vivan en primera persona lo que hacemos todos los días”, lee la convocatoria del evento.

Negrón indicó que se espera la asistencia de 45 comensales y se servirá almuerzo libre de costo. Habrá dos opciones de aperitivos y tres de plato principal. El menú estará a cargo del chef Bryan Negrón Torres.

No se cobrará a los asistentes. “Vamos a evitar el intercambio monetario. Lo que queremos es crear conciencia de que los que trabajan por propinas necesitan un salario justo”, expresó Negrón.

Señaló que hay dueños de restaurantes que se han solidarizado con el P del S 754, le pagan el salario mínimo completo a sus meseros y algunos de ellos asistirán al evento.

Negrón aseveró que el P del S 754 está en la comisión de Hacienda del Senado, que preside Juan Zaragoza. La última vista pública se celebró en abril del año pasado y desde entonces no ha ocurrido nada.

“Estamos a punto de que terminen dos sesiones legislativas sin que la comisión haya presentado el informe o haya ocurrido algo con el 754″, agregó Negrón.