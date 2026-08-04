Crece la manufactura, pero los inventarios caen al nivel más bajo en 16 años

El sector manufacturero continuó su racha de expansión durante junio pasado, aunque uno de sus indicadores experimentó su mayor caída en 16 años, según el Índice de Gerentes de Compra (PMI, por sus siglas en inglés).

El PMI mide el desempeño mensual del sector manufacturero de Puerto Rico y en junio pasado, se ubicó en 54.1 puntos, lo que sugiere una expansión. En términos, simples cuando el PMI sobrepasa el umbral de 50 puntos se entiende que el sector industrial se encuentra en modo de expansión. Toda lectura inferior refleja una contracción en la actividad manufacturera.

El PMI es medido por la producción, nuevas órdenes, entregas de suplidores, empleo e inventario propio de la empresa.

Cuatro de las cinco variables que integran el PMI mostraron expansiones, según el reporte publicado el 1 de marzo por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), en colaboración con la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

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No obstante, el único indicador que mostró una contracción fue el de inventarios, el cual se ubicó en su punto más bajo desde el 2010 con 32.4 puntos, según la base de datos del IEPR.

En la primera mitad del año, el inventario propio de las empresas que participaron de la encuesta estuvo por debajo del umbral de 50 puntos en tres meses de los seis meses evaluados. El primero fue en febrero, cuando el indicador obtuvo 35.3 puntos y el segundo fue en abril con 33.3 puntos, esta última puntuación es la segunda más baja en 16 años, según el análisis.

La significativa baja en inventario propio fue contrarrestada con expansiones en el resto de las cuatro variables, siendo el mayor crecimiento en producción y nuevas órdenes, ambas con 67.6 puntos. Mientras que el empleo tuvo 52.9 puntos y las entregas de suplidores se ubicó en 50 puntos.

Cuando se analiza el desempeño del sector durante los primeros seis meses del año, el indicador mensual ha estado en cuatro meses por encima del umbral de los 50 puntos. Comenzó con una contracción en enero (48.8 puntos), seguido de una mejoría en febrero (51.8 puntos) y marzo (56.1 puntos). En abril pasado, la actividad manufacturera retrocedió a 49.3 puntos para luego moverse a 52.4 puntos un mes después.

Los desafíos

En una encuesta suplementaria a establecimientos manufactureros, los mayores retos que enfrentaron las empresas durante el mes pasado fueron: el costo de operaciones (21%), costo de materiales (21%), precio del combustible (21%), entregas de proveedores (14%), logística de la cadena de suministro (7%) y escasez de materia prima (7%) y en recursos humanos (ausentismo 14%, rotación de personal 14% y empleo/reclutamiento 7%).

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En junio pasado, los industriales también catalogaron los servicios públicos como uno de los retos más importantes por los altos costos de energía (7%) y servicios públicos poco confiables (7%).

El PMI se ha mantenido en o por encima del nivel umbral de 50 puntos en 120 de los 194 meses desde que se inició la encuesta.

El buen desempeño del PMI en lo que va del año incidió en el resultado del desempeño gubernamental y económico de la isla durante el mandato de la gobernadora Jenniffer González Colón, según el más reciente Índice de Progreso Gubernamental (GPI, por sus siglas en inglés), realizado por Birling Capital Advisors.