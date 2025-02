Para agosto el proyecto de reforma contributiva

“(Vamos) a ver el modelaje de números, no solo en términos de las tasas, las ganancias de capital, los vouchers para cuidos de niños. Estamos modelando números, viendo las personas que están radicando, la cantidad de niños”, aseveró. “Se hace el modelaje de cuánto cuesta cada iniciativa. Mi intención es que sean iniciativas permanentes y no tener que aprobarlas un año y no tener dinero para poderlas sufragar el próximo. Hoy pedimos información adicional sobre esas otras áreas”.

Inclinada a no dar paso al incentivo reintegrable

“En este momento todo está sobre la mesa, porque tenemos que cumplir con la reforma contributiva que el pueblo de Puerto Rico validó. La meta es que podamos atender algunas de estas iniciativas que incluimos como parte del ciclo contributivo”, dijo. “Yo no voy a hablar de una iniciativa que ya terminó. Uno de los elementos es que la iniciativa no era recurrente. No puedo gravar o pensar que vamos a entregar dinero que no está dispuesto en la ley”.