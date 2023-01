La posibilidad de reducir el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) no está entre las iniciativas que contempla el gobernador Pedro Pierluisi a corto plazo, aunque no lo descartó en “un futuro”.

“Hay que recordar que a mediados del año pasado logramos el plan de ajuste (a la deuda), que redujo significativamente la deuda del gobierno y estamos ahora mismo viendo los resultados de ese gran logro. Una reducción total de como 80% en la deuda de bonos. Estamos trabajando con la Junta de Supervisión, que desafortunadamente todavía tenemos en Puerto Rico. O sea, que hay que ir paso a paso”, dijo Pierluisi.

De hecho, destacó que una porción del IVU es para pagar a los bonistas.

“Eso no quiere decir que todo el IVU está ignorado, pero tenemos que ser en estas cosas cautelosos. No es cuestión de estar anunciando cosas con bombos y platillos y después que no se logren. Yo no descarto que en el futuro, en algún momento, en los próximos años la condición fiscal del gobierno esté tan sólida que entonces podamos revisitar el monto del IVU. No lo descarto, pero no es algo que esté sobre la mesa ahora mismo porque tenemos que ser responsables. Acabamos de salir de esa quiebra. Tenemos la casa en orden, queremos que la casa continúe en orden para que los días estén contados”, explico el primer ejecutivo.

¿IVA o IVU?

Cuestionado si favorece el IVA sobre el IVU, Pierluisi lo rechazó.

“El IVA no cuenta con mi apoyo. Nunca lo ha contado. Es más, yo pienso que el IVU que tenemos, en algunos aspectos, se asemeja a un IVA para mi desagrado porque lo que yo siempre apoyé es que tuviéramos un impuesto en el punto de venta, en el punto final de la cadena de venta”, expresó en conferencia de prensa en la cual anunció una medida de alivio contributivo ante la inflación.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, indicó que el comité asesor del gobernador que trabaja en la confección de una reforma contributiva se inclina por recomendar el llamado “stream line sales and use tax”.

“Puerto Rico tiene la complejidad que tenemos un IVU que se comporta como IVA en ciertas instancias. Creo que ya a estas alturas y con la tecnología que tenemos en el Departamento de Hacienda tenemos mucha mayor visibilidad de poder ver qué está ocurriendo en los puntos de venta, por lo cual creo que no sería descabellado pensar en una eliminación de ese crédito en la cadena a una exención y que los comerciantes no tengan que estar prepagando ese IVU”, apuntó el funcionario.