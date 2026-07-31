Plataforma de desempleo cerrará varios días en agosto

Las plataformas digitales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) en las cuales se manejan tanto los beneficios de desempleo como la información de los patronos, estarán fuera de servicio por cerca de dos semanas durante el mes de agosto.

La agencia adelantó que lanzará una nueva plataforma que servirá tanto para los patronos, como para gestionar los beneficios por desempleo.

Las plataformas actuales estarán fuera de servicio entre el 17 y 28 de agosto, tiempo en el cual la agencia estará migrando información.

En comunicado de prensa, el DTRH anunció que el actual Portal de Desempleo reabrirá bajo el nombre de Desempleo Digital.

La secretaria del DTRH, María del Pilar Vélez Casanova, dijo en comunicado de prensa que los reclamantes del desempleo deben crear una cuenta de usuario nueva, para la cual usarán un correo electrónico personal. Deben tener además una cuenta de banco, pues los pagos se realizarán mediante depósito directo a nombre del reclamante.

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La agencia informó que ofrecerá una serie de orientaciones compulsorias sobre el uso de la nueva plataforma en diversos pueblos. Las próximas orientaciones serán el 5 de agosto en el Coliseo Salvador Dijols, en Ponce; el 11 de agosto en el Centro de Convenciones Santiago Palmer de San Germán y el 13 de agosto en Hacienda Sabanera en Cidra. Todos los eventos son entre 9:00 a.m. y 3:00 p.m., según se informa en la página de la agencia.

De acuerdo con el DTRH, la nueva plataforma de Desempleo Digital “permitirá a los usuarios acceder su información en cualquier momento y desde su computadora, tableta o dispositivo móvil. Además, verificar el estatus de sus reclamaciones, recibir notificaciones y correspondencia digital”.

“Los beneficiarios podrán someter sus reclamaciones hasta el 16 de agosto. Las semanas correspondientes al periodo en que el sistema permanezca fuera de servicio podrán ser reclamadas de forma retroactiva una vez Desempleo Digital entre en funcionamiento en septiembre, por lo que ningún reclamante perderá semanas elegibles como resultado de la transición”, se indicó.