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Posicionan a Puerto Rico como un centro educativo de floristería

La recién creada Asociación de Diseñadores Florales está atrayendo a profesionales locales e internacionales

20 de junio de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En seis meses, la Asociación de Diseñadores Florales de Puerto Rico ha logrado reunir una comunidad formal de 40 miembros activos. (Suministrada)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

A seis meses de iniciar operaciones, la Asociación de Diseñadores Florales de Puerto Rico (ADFPR) ya cuenta con 40 miembros activos, al tiempo que consolidó un ecosistema educativo único que impacta a profesionales locales e internacionales.

El proyecto tomó forma tras una reunión liderada por Miguel Morales, fundador de MM Flower & Deco, donde pasados presidentes y miembros de juntas de organizaciones florales aportaron insumo y validaron la necesidad urgente de una entidad educativa formal en Puerto Rico.

Eileen Ramos, fundadora y presidenta de la ADFPR, decidió impulsar una organización que trabajara estos problemas identificados.

“Durante años observé cómo muchos profesionales, incluyéndome, tenían que invertir tiempo, recursos y sacrificios personales para viajar fuera del país en busca de capacitación especializada”, relató Ramos en un comunicado de prensa.

”Entendí que nuestra industria merecía acceso a una educación de calidad sin tener que abandonar sus responsabilidades familiares o laborales. La ADFPR surge para cerrar esa brecha y acercar el conocimiento a nuestra comunidad”, agregó.

La presidenta destacó, además, que el aprendizaje presencial junto a expertos internacionales les permite una experiencia mucho más enriquecedora y transformadora.

“La educación floral va más allá de observar una demostración. Se trata de practicar, preguntar, corregir y aprender directamente de quienes han desarrollado una trayectoria sólida en la industria. Esa interacción es la que verdaderamente acelera el crecimiento profesional”, añadió.

Durante su primer semestre, la ADFPR ha ejecutado una agenda que combina talleres presenciales y virtuales, logrando atraer participantes de Puerto Rico, República Dominicana y México.

Según la asociación, su visión a largo plazo es convertir a la isla en la sede principal de la educación floral del Caribe, atrayendo más talento internacional y creando un espacio de intercambio creativo y profesional para floristas de toda la región.

La organización continúa ampliando su oferta educativa y exhorta a los profesionales del sector a unirse a su comunidad.

Tags
Organizaciones sin fines de lucroCaribeEmpresas puertorriqueñas
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Diego Vega Martínez
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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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