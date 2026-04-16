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Puerto Rico avanza, pero “queda mucho camino” hacia una reforma fiscal completa, según la Junta Fiscal

Mientras, el gobierno asegura que ya aplica mejores prácticas fiscales

16 de abril de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Robert Mujica, director ejecutivo de la JSF, insistió en que el gobierno está consciente de lo que tiene que hacer, pero que aún no se han logrado las reformas fiscales necesarias. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que Puerto Rico aún está lejos de contar con una gestión fiscal robusta, sin embargo, el gobierno asegura que ya aplica muchas de las mejores prácticas presupuestarias, uno de los criterios establecidos en la ley federal Promesa.

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Así lo estableció el director de la JSF, Robert F. Mujica, durante el evento titulado “Un mejor plan: Simposio sobre el Futuro Fiscal de Puerto Rico - Herramientas, Principios y Prácticas Presupuestarias Estatales”.

En el intercambio participaron directores de presupuesto de cinco estados de Estados Unidos -Illinois, Ohio, Dakota del Norte, Nuevo México y Utah-, quienes compartieron sus mejores prácticas de planificación fiscal, manejo de reservas y disciplina presupuestaria. Esto, en un intento porque la oficialidad en Puerto Rico emule las prácticas y controles necesarios para el manejo de las finanzas públicas.

Según Promesa, no será hasta que el gobierno puertorriqueño acumule cuatro presupuestos balanceados consecutivos, considerando la metodología de contabilidad acumulada, en lugar de la metodología de manejo de efectivo que la JSF podría culminar sus funciones en Puerto Rico.

A juicio de Mujica, entre las cosas que aún le faltan a Puerto Rico está el establecer un marco integral para el proceso presupuestario que incluya planes financieros y de capital a cinco años, actualizados anualmente, y la disponibilidad pública de todos los documentos presupuestarios.

Asimismo, insistió en la creación de fondos de reserva para enfrentar desastres naturales o recesiones económicas.

“El reto no es distinto al de otros estados, pero requiere un marco propio que siga los mismos principios”, dijo Mujica.

“Ellos (el gobierno puertorriqueño) han reconocido que estas cosas tienen que hacerse, (pero) tenemos un largo camino por recorrer para realmente implementar estas medidas”, señaló Mujica a preguntas de El Nuevo Día.

¿Qué falta por hacer?

Los planteamientos de Mujica sobre el amplio trayecto que falta para alcanzar la debida planificación fiscal se producen cuando el calendario ya marca nueve años desde la llegada de la JSF, el organismo congresional que tiene por mandato verlar las finanzas públicas de Puerto Rico.

Las recomendaciones de tres directores de presupuesto (Alexis Sturn, de Illinois, Christina Frass, de Ohio y Joe Morrissette, de Dakota del Norte) para Puerto Rico se centraron en fortalecer la disciplina fiscal a partir de monitoreo constante, transparencia y uso responsable de ingresos no recurrentes.

Exhortaron, además, a que se institucionalicen los reportes financieros mensuales con alto nivel de detalle y acceso público.

Sobre la viabilidad de una transformación fiscal, el consenso de los directores de presupuesto fue que es alcanzable, pero exige consistencia, colaboración interagencial y manejo de prioridades.

OGP asegura que Puerto Rico cumple

Por su parte, Orlando Rivera Berríos, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), aseguró a preguntas de este diario que el gobierno “se ha movido a atender esas mejores prácticas que ellos (los funcionarios federales) han mencionado”.

El funcionario mencionó, a modo de ejemplo, que el Departamento de Hacienda publica mensualmente el gasto de todas las agencias y que han implementado sistemas que monitorean el gasto público diariamente.

“Lo que tenemos que (hacer es) quizás mejorar cómo se presentan (los datos financieros)”, reconoció Rivera Berríos. “Creo que, durante los últimos años, no hay duda, que Puerto Rico se ha dirigido hacia esas mejores prácticas que… no vemos nada distinto a lo que ellos mencionan a cómo nosotros lo estamos trabajando, (el asunto) es cómo lo fortalecemos”.

Rivera Berríos aseguró que Puerto Rico cuenta con fondos de reserva, detallando que hay $1,300 millones para atender emergencias, así como una reserva de incertidumbre presupuestaria que estimó ronda los $300 millones o $400 millones.

Los miembros de la JSF que tuvieron la oportunidad de dirigirse a la audiencia resaltaron la colaboración de la administración González Colón durante el proceso de la confección del próximo presupuesto, correspondiente al año fiscal 2027.

En la actividad participó el director de la OGP, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, la comisionada de Instituciones Financieras, Mónica Rodríguez Villa, algunos legisladores y líderes del sector privado.

Luego de su mensaje, la gobernadora se ausentó de la actividad. Del mismo modo, Francisco Domenech, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), y Ángel Pantoja, secretario de Hacienda, estuvieron solo en las alocuciones de bienvenida.

En respuesta a las declaraciones del director de la OGP, Mujica insistió que el gobierno está consciente de lo que tiene que hacer, pero aún no se han logrado las reformas fiscales necesarias.

Dos de los señalamientos de Mujica fueron los retrasos en los estados financieros auditados y la ausencia de un sistema integrado de gestión financiera.

“Implementar estas reformas toma años. Requiere años de práctica, de fortalecimiento de las instituciones y capacitar al personal de estas agencias para que reconozcan que estas cosas son importantes. Así que diría que el deseo (del gobierno) está ahí, pero estamos lejos de contar con los resultados prácticos que realmente se necesitan”, dijo Mujica.

Cinco claves para manejar el presupuesto público

A continuación, varias de las recomendaciones provistas por los participante del simposio a Puerto Rico:

  1. Monitoreo constante de ingresos y gastos: Dar seguimiento diario y mensual a los recaudos y desembolsos para detectar desviaciones a tiempo.
  2. Publicación de informes financieros mensuales: divulgar reportes periódicos —con datos económicos incluidos— para mantener informados al Ejecutivo, la Legislatura y el público.
  3. Análisis de ingresos y gastos: desglosar los recaudos y desembolsos en detalle para distinguir entre cambios reales y efectos temporales o de calendario.
  4. Uso responsable de ingresos no recurrentes: priorizar el pago de deuda o la creación de reservas, evitando utilizarlos para financiar gastos recurrentes.
  5. Mecanismos de ajuste ante cambios presupuestarios: establecer procesos para revisar proyecciones y recortar gastos si los recaudos no cumplen con lo estimado, antes de recurrir a fondos de reserva.
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Junta de Supervisión FiscalDepartamento de HaciendaAAFAFJenniffer GonzálezOficina de Gerencia y Presupuesto
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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