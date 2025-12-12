Puerto Rico cierra el año fiscal con casi $500 millones en compromisos de inversión

Puerto Rico recibió 504 nuevos negocios y obtuvo compromisos de $476 millones en inversión de capital durante el pasado año fiscal 2025, según el Informe Anual de Invest Puerto Rico (InvestPR).

Los compromisos, según la organización encargada de mercadear a la isla como centro industrial y de negocios, representan alrededor de 3,186 nuevos empleos, con un salario promedio de $65,000 al año, casi el doble del salario promedio en la isla.

Las cifras se basan en el número de empleos e inversiones comprometidos que reportan los solicitantes de decretos bajo la Ley 60-2019, conocida como Código de Incentivos de Puerto Rico, en bases de datos gubernamentales o en proyectos sin decreto verificados por InvestPR.

De acuerdo con Ella Woger-Nieves, principal oficial ejecutiva de InvestPR, el año fiscal 2025 marcó otro periodo de avance en el panorama empresarial de la isla, con una nueva ola de compañías en biociencias, tecnología, defensa y sostenibilidad que establecieron operaciones en Puerto Rico.

“Estos movimientos reflejan un cambio más amplio: las empresas están eligiendo a Puerto Rico no solo por los incentivos, sino también por su rol estratégico en el reshoring, la innovación y la competitividad global”, añadió Woger-Nieves.

Una de las empresas que se relocalizó a Puerto Rico durante el pasado año fiscal fue Ceria Therapeutics, una biotecnológica que desarrolla terapias para enfermedades inflamatorias, reportó en primicia este medio en junio pasado.

En tecnología industrial, RoviSys y Dot-AI, líderes en sistemas de automatización y logística impulsada por inteligencia artificial (IA), respectivamente, eligieron la isla por su fuerza laboral bilingüe en ingeniería y por su relación geopolítica con Estados Unidos.

Asimismo, la empresa innovadora de energía SolX reforzó su compromiso con el ecosistema cleantech de la isla y con avanzar en soluciones energéticas sostenibles, mientras que empresas basadas en IA como Topdoerr e iTerra Solutions fortalecen la creciente reputación de Puerto Rico como un centro de tecnologías avanzadas.

“La economía global se está recalibrando y Puerto Rico se está convirtiendo rápidamente en una solución confiable para el reshoring. La isla se ha transformado en un activo estratégico para empresas que buscan reducir riesgos y escalar con confianza”, afirmó Woger-Nieves.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y presidente de la junta de directores de InvestPR, Sebastián Negrón Reichard, mencionó que “el reshoring es una prioridad nacional, y Puerto Rico está aportando valor real a la economía de Estados Unidos”.

“Las empresas están eligiendo reubicarse y expandirse (en la isla) con confianza. Estos resultados demuestran que Puerto Rico vuelve a ser una piedra angular de la fortaleza manufacturera del país. De cara al nuevo año, nuestro enfoque será perfeccionar la forma en que medimos y comunicamos nuestro impacto. Estamos actualizando estrategias, mejorando la trazabilidad y adoptando metodologías que nos permitan evaluar con precisión los resultados en un entorno cada vez más competitivo”, agregó Negrón.

Reconocimiento global

InvestPR tuvo presencia en más de 40 eventos industriales de alto nivel, incluyendo BIO International, SelectUSA, MedTech y SSOW, además de liderar misiones comerciales a Dubái, España, India y Londres.

También, organizó tres viajes de familiarización en la isla que permitieron a empresas y site selectors explorar de cerca las oportunidades que ofrece Puerto Rico.

Como parte de las estrategias de InvestPR, la organización lanzó la campaña “It’s not what’s next, it’s where”, la cual generó más de 470 millones de impresiones, 107 millones de interacciones y 66 millones de engagements en todos los canales.

La historia de Puerto Rico como plaza de negocios fue destacada en The New York Times, BBC, Fast Company y Forbes, elevando la visibilidad de la isla ante tomadores de decisiones globales.

Para el año fiscal 2026, InvestPR informó que enfocará sus esfuerzos en sectores de alto impacto, como biociencias, aeroespacial, tecnología, manufactura avanzada, logística y servicios profesionales.

Woger-Nieves indicó que InvestPR trabajará de manera cercana con el DDEC para maximizar esfuerzos colectivos, garantizando coordinación, alineamiento y alcance estratégico para atraer y facilitar la llegada de compañías de alto impacto.