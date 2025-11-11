Opinión
11 de noviembre de 2025
83°nubes rotas
Economía
Suscriptores
¿Qué saber sobre el plan de Donald Trump para pagar $2,000 dólares por dividendos arancelarios?

La propuesta del presidente, que ha provisto escasos detalles, enfrenta escepticismo y críticas

11 de noviembre de 2025 - 5:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
President Donald Trump speaks to reporters after Vice President JD Vance swore in U.S. Ambassador to India Sergio Gor in the Oval Office of the White House, Monday, Nov. 10, 2025, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON - El presidente Donald Trump se jacta de que sus aranceles protegen a las industrias estadounidenses, atraen fábricas a Estados Unidos, recaudan dinero para el gobierno federal y le dan influencia diplomática.

Ahora afirma que también pueden financiar una ganancia inesperada para las familias estadounidenses: promete un generoso dividendo arancelario.

El presidente propuso la idea en su plataforma de redes sociales Truth el domingo, cinco días después de que su Partido Republicano perdiera las elecciones en Virginia, Nueva Jersey y otros lugares debido en gran parte al descontento de los votantes con su gestión económica, en concreto, el alto coste de la vida.

Los aranceles están aportando tanto dinero, publicó el presidente, que “se pagará a todo el mundo un dividendo de al menos $2,000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas con rentas altas!)”.

Los expertos en presupuesto se burlaron de la idea, que evocó recuerdos del efímero plan de la administración Trump para los cheques de dividendos DOGE financiados por los recortes presupuestarios federales del multimillonario Elon Musk.

“Las cifras simplemente no cuadran”, dijo Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal de la fundación no partidista Tax Foundation.

Los detalles son escasos, incluidos cuáles serían los límites de ingresos y si los pagos se destinarían a los niños.

Incluso el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, parecía un poco sorprendido por el audaz plan de dividendos. En su comparecencia del domingo en el programa “This Week’’ de la cadena ABC, Bessent dijo que no había discutido el dividendo con el presidente y sugirió que podría no significar que los estadounidenses recibirían un cheque del Gobierno. En su lugar, Bessent dijo que el reembolso podría adoptar la forma de recortes fiscales.

No cabe duda de que los aranceles están recaudando dinero: $195,000 millones en el ejercicio presupuestario que terminó el 30 de septiembre, un 153% más que los $77,000 millones del año fiscal 2024. Pero siguen representando menos del 4% de los ingresos federales y han hecho poco para reducir el déficit presupuestario federal: la asombrosa cifra de $1.8 billones en el año fiscal 2025.

Los expertos en presupuesto dicen que el cálculo de dividendos de Trump no funciona.

John Ricco, analista del Laboratorio de Presupuestos de la Universidad de Yale, calcula que los aranceles de Trump reportarán entre $200,000 y $300,000 millones de dólares al año en ingresos. Pero un dividendo de $2,000 dólares -si fuera para todos los estadounidenses, incluidos los niños- costaría $600,000 millones. “Está claro que los ingresos que entrarían no serían suficientes”, dijo.

Ricco también señaló que Trump no podría pagar los dividendos por su cuenta. Requerirían legislación del Congreso.

Además, la pieza central de las políticas comerciales proteccionistas de Trump -impuestos de dos dígitos a las importaciones de casi todos los países del mundo- podría no sobrevivir a un desafío legal que ha llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En una audiencia celebrada la semana pasada, los jueces se mostraron escépticos sobre la afirmación de la administración Trump de tener un amplio poder para declarar emergencias nacionales para justificar los aranceles. Trump ha eludido al Congreso, que tiene autoridad en virtud de la Constitución para recaudar impuestos, incluidos los aranceles.

Si el tribunal anula los aranceles, la administración Trump podría estar devolviendo dinero a los importadores que los pagaron, no enviando cheques de dividendos a las familias estadounidenses. (Trump podría encontrar otras formas de imponer aranceles, incluso si pierde en el Tribunal Supremo; pero podría ser engorroso y llevar mucho tiempo).

Los economistas y analistas presupuestarios de la corriente dominante señalan que los aranceles los pagan los importadores estadounidenses que, por lo general, intentan repercutir el coste a sus clientes a través de precios más altos.

El plan de dividendos “no da en el blanco”, dijo York, de la Tax Foundation. “Si el objetivo es aliviar a los estadounidenses, basta con eliminar los aranceles”.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

